РОДРИ: «Я усердно работаю, чтобы стать сильнее»

Испанский футболист «Манчестер Сити» Родри продолжает реабилитацию после разрыва крестообразной связки. Игрок получил травму в сентябре 2024 года. Возвращение на поле ожидается в начале следующего сезона.

Родри посетил Супербоул-2025, который проходил в Новом Орлеане (США). Игрок выглядел позитивно и рассказал о ходе своей реабилитации.

«Я чувствую себя очень хорошо. Нестабильности в колене я не чувствую. Мне нужно набрать силу в квадрицепсах и всем остальном. Это самое главное.

В такие моменты я стараюсь быть позитивным и, возможно, делать то, к чему не привык. Например, съездить на Суперкубок в Новый Орлеан. Я провожу время с семьей и работаю над физической подготовкой, чтобы стать сильнее», – сказал Родри.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готовит трансферы 3-х именитых игроков.