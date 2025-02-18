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Англия
18 февраля 2025, 17:42 | Обновлено 18 февраля 2025, 17:43
119
0

РОДРИ: «Я усердно работаю, чтобы стать сильнее»

Полузащитник «Манчестер Сити» рассказал о процессе восстановления после тяжелой травмы

18 февраля 2025, 17:42 | Обновлено 18 февраля 2025, 17:43
119
0
РОДРИ: «Я усердно работаю, чтобы стать сильнее»
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Испанский футболист «Манчестер Сити» Родри продолжает реабилитацию после разрыва крестообразной связки. Игрок получил травму в сентябре 2024 года. Возвращение на поле ожидается в начале следующего сезона.

Родри посетил Супербоул-2025, который проходил в Новом Орлеане (США). Игрок выглядел позитивно и рассказал о ходе своей реабилитации.

«Я чувствую себя очень хорошо. Нестабильности в колене я не чувствую. Мне нужно набрать силу в квадрицепсах и всем остальном. Это самое главное.

В такие моменты я стараюсь быть позитивным и, возможно, делать то, к чему не привык. Например, съездить на Суперкубок в Новый Орлеан. Я провожу время с семьей и работаю над физической подготовкой, чтобы стать сильнее», – сказал Родри.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готовит трансферы 3-х именитых игроков.

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Сергей Турчак Источник: ФК Манчестер Сити
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