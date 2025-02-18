С суперзвездой Реала. Манчестер Сити готовит трансферы 3 именитых игроков
Хоан Гарсия, Родриго Гоес и Алехандро Баэна привлекают внимание английского клуба
«Манчестер Сити» планирует совершить летом 3 трансфера, сообщает El Nacional.
По информации источника, внимание горожан привлекают испанский голкипер «Эспаньола» Хоан Гарсия, в котором видят замену Эдерсона, чей трансфер в чемпионат Саудовской Аравии не исключается, бразильский вингер «Реала» Родриго Гоес, который проводит выдающийся сезон, и испанский полузащитник «Вильярреала» Алехандро Баэна, который должен идеально вписаться в команду Жузепа Гвардиолы.
Ранее сообщалось о том, что «Ман Сити» готов заплатить 150 млн за звезду «Реала».
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