С суперзвездой Реала. Манчестер Сити готовит трансферы 3 именитых игроков

«Манчестер Сити» планирует совершить летом 3 трансфера, сообщает El Nacional.

По информации источника, внимание горожан привлекают испанский голкипер «Эспаньола» Хоан Гарсия, в котором видят замену Эдерсона, чей трансфер в чемпионат Саудовской Аравии не исключается, бразильский вингер «Реала» Родриго Гоес, который проводит выдающийся сезон, и испанский полузащитник «Вильярреала» Алехандро Баэна, который должен идеально вписаться в команду Жузепа Гвардиолы.

Ранее сообщалось о том, что «Ман Сити» готов заплатить 150 млн за звезду «Реала».