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  4. С суперзвездой Реала. Манчестер Сити готовит трансферы 3 именитых игроков
Англия
18 февраля 2025, 11:16 |
1048
1

С суперзвездой Реала. Манчестер Сити готовит трансферы 3 именитых игроков

Хоан Гарсия, Родриго Гоес и Алехандро Баэна привлекают внимание английского клуба

18 февраля 2025, 11:16 |
1048
1
С суперзвездой Реала. Манчестер Сити готовит трансферы 3 именитых игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

«Манчестер Сити» планирует совершить летом 3 трансфера, сообщает El Nacional.

По информации источника, внимание горожан привлекают испанский голкипер «Эспаньола» Хоан Гарсия, в котором видят замену Эдерсона, чей трансфер в чемпионат Саудовской Аравии не исключается, бразильский вингер «Реала» Родриго Гоес, который проводит выдающийся сезон, и испанский полузащитник «Вильярреала» Алехандро Баэна, который должен идеально вписаться в команду Жузепа Гвардиолы.

Ранее сообщалось о том, что «Ман Сити» готов заплатить 150 млн за звезду «Реала».

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Комментарии 1
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Gargantua81
а расследоание по финансовому фейр плей заглохло. Это вам не несчастный Эвертон судить.
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