Ман Сити готов заплатить 150 млн за звезду Реала. Это не Винисиус

Английский «Манчестер Сити» интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, «горожане» готовы заплатить за 24-летнего футболиста 150 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 33 матча на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» получил историческое предложение от саудовского «Аль-Хиляля» по трансферу Родриго.