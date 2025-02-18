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  4. Ман Сити готов заплатить 150 млн за звезду Реала. Это не Винисиус
Испания
18 февраля 2025, 10:16 | Обновлено 18 февраля 2025, 10:26
560
1

Ман Сити готов заплатить 150 млн за звезду Реала. Это не Винисиус

Родриго может покинуть королевский клуб

18 февраля 2025, 10:16 | Обновлено 18 февраля 2025, 10:26
560
1
Ман Сити готов заплатить 150 млн за звезду Реала. Это не Винисиус
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Английский «Манчестер Сити» интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, «горожане» готовы заплатить за 24-летнего футболиста 150 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 33 матча на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» получил историческое предложение от саудовского «Аль-Хиляля» по трансферу Родриго.

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Дмитрий Вус Источник: Todofichajes.com
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Комментарии 1
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T-800
да он и близко не играл как Коутиньо в Ливерпуле, в том плане 150 миллионные траты барсы были более оправданы...
единственное в чем его особенность, что бразилец выходит на замены прекрасно
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