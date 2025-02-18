Полузащитник Бенфики рассказал, как команда будет играть против Монако

Полузащитник «Бенфики» Оркун Кёкчю поделился мыслями о готовности команды к матчу 1/16 финала Лиги чемпионов против «Монако».

«Мы должны выйти на поле так, будто никогда не играли против этого соперника. Нельзя позволять себе играть медленно. Тренер ожидает от нас полной сосредоточенности на игре и настроя на борьбу, а не мыслей о том, что задача уже выполнена.

Мы начнем матч агрессивно и стремимся завершить его победой.

Конечно, «Монако» будет давить и прессинговать, но мы готовы к этому. Нам будут помогать наши болельщики, и это будет серьезным преимуществом.

Лично я готов выложиться на все сто. В таких матчах мне нравится, что нужно не только атаковать, но и выполнять различные тактические задачи», - сказал Кёкчю.

Ожидается, что украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин начнет игру в стартовом составе.

Ранее о матче высказался главный тренер команды Бруну Лаже.