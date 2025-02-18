Экс-игрок киевского Динамо продолжит карьеру в варшавской Легии
Илья Шкурин договорился о сотрудничестве с новым клубом
Бывший футболист киевского «Динамо» Илья Шкурин продолжит карьеру в варшавской «Легии» – стороны договорились о сотрудничестве и в ближайшее время будет официально объявлено о трансфере.
ФК «Сталь Мелец», в составе которого выступает 25-летний форвард, получит 1,5 млн евро. Этот трансфер станет третьим в списке самых дорогих приобретений в польском чемпионате. Срок действия нового контракта не сообщается.
В сезоне 2021/22 Шкурин играл в Украинской Премьер-лиге за «Динамо», где провел 11 матчей и отдал четыре результативные передачи. В составе «Сталь Мелец» сыграл 21 матч во всех турнирах текущего сезона, забил пять голов и отметился двумя ассистами.
«Легия» занимает четвертое место в чемпионате – в активе клуба 36 баллов. Отставание от лидера составляет пять очков.
Ранее сообщалось, что защитник луганской «Зари» перебрался в чемпионат Молдовы.
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