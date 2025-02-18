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Украина. Премьер лига
18 февраля 2025, 12:51 | Обновлено 18 февраля 2025, 12:57
386
0

ОФИЦИАЛЬНО. Защитник-легионер Зари продолжит карьеру в чемпионате Молдовы

Кристофер Нваэзе арендован клубом «Милсами»

18 февраля 2025, 12:51 | Обновлено 18 февраля 2025, 12:57
386
0
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник-легионер Зари продолжит карьеру в чемпионате Молдовы
Instagram. Кристофер Нваезе

Нигерийский защитник луганской «Зари» Кристофер Нваезе официально продолжит карьеру в молдавском «Милсами».

Как информирует пресс-служба клуба, коллектив из чемпионата Молдовы арендовал 21-летнего футболиста. По данным аналитического сайта Transfermarkt сделка рассчитана до конца текущего сезона. Другие детали аренды стороны не разглашают.

Присоединился к «мужикам» Кристофер минувшей зимой, в феврале 2024 года. Однако много матчей защитник за клуб не провел – всего шесть поединков Нваезе отыграл за «Зарю». Отличиться результативными действиями футболисту не удалось.

Напомним, что в октябре 2024 года Нваезе был переведен в юношескую команду, поскольку игрок разочаровал тренерский штаб своей физической подготовкой.

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Кристофер Нваезе Заря Луганск Милсами чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Молдовы по футболу трансферы УПЛ
Андрей Витренко Источник: ФК Заря Луганск
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