ОФИЦИАЛЬНО. Защитник-легионер Зари продолжит карьеру в чемпионате Молдовы

Нигерийский защитник луганской «Зари» Кристофер Нваезе официально продолжит карьеру в молдавском «Милсами».

Как информирует пресс-служба клуба, коллектив из чемпионата Молдовы арендовал 21-летнего футболиста. По данным аналитического сайта Transfermarkt сделка рассчитана до конца текущего сезона. Другие детали аренды стороны не разглашают.

Присоединился к «мужикам» Кристофер минувшей зимой, в феврале 2024 года. Однако много матчей защитник за клуб не провел – всего шесть поединков Нваезе отыграл за «Зарю». Отличиться результативными действиями футболисту не удалось.

Напомним, что в октябре 2024 года Нваезе был переведен в юношескую команду, поскольку игрок разочаровал тренерский штаб своей физической подготовкой.