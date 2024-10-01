Клуб УПЛ перевел защитника-легионера в юношескую команду

Луганская «Заря» перевела нигерийского центрального защитника Кристофера Нваезе в юношескую команду, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, в клубе недовольны физической готовностью 21-летнего футболиста и снижением его требований к самому себе.

В сезоне 2024/25 Кристофер Нваезе провел 5 матчей (4 раза выходил в основе), но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.

Ранее тренер «Зари» Младен Бартулович признался, что Кристофер Нваезе проигрывает конкуренцию другим защитникам.