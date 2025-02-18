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  4. «Не занимаюсь переходами». Колесник отреагировал на слухи об уходе из ЛНЗ
Украина. Премьер лига
18 февраля 2025, 14:59 |
68
0

«Не занимаюсь переходами». Колесник отреагировал на слухи об уходе из ЛНЗ

Андрей Колесник обратился к фанатам черкасского клуба

18 февраля 2025, 14:59 |
68
0
«Не занимаюсь переходами». Колесник отреагировал на слухи об уходе из ЛНЗ
ФК ЛНЗ. Андрей Колесник

Генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник отреагировал на слухи о возможном уходе со своей должности. Функционер заявил, что он не занимается трансферами «фиолетовых».

«Я работаю в клубе ЛНЗ полтора года. Первый сезон – в должности технического директора, нынешний сезон – в должности генерального директора. В мои обязанности не входила и не входит организация трансферных процессов, о чем говорят «инсайдеры».

Всеми трансферными процессами, как это и положено, в клубе занимается спортивный департамент (спортивный директор, шеф-скаут и главный тренер). Все они – профессионалы своего дела, которые следуют избранной модели развития клуба.

Я не занимаюсь микроменеджментом, поэтому селекционная и трансферная деятельность не может быть моей работой в принципе, когда у нас есть профессиональный спортивный департамент. За все это время моя помощь понадобилась в организации трех трансферов в прошлом сезоне, когда нам необходимо было совершить большое количество переходов за короткое время и объем задач был слишком велик.

Как генеральный директор, я каждый день координирую все процессы в клубе (от работы Академии до взаимодействия с УПЛ) для того, чтобы клуб двигался в рамках выбранной долгосрочной стратегии развития, постепенно становился финансово более устойчивым и приносил положительные эмоции нашим болельщикам», – написал Колесник.

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ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Андрей Колесник (футбол)
Олег Вахоцкий Источник
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