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Украина. Премьер лига
18 февраля 2025, 10:16 |
238
0

«Делаю шаг во взрослый футбол». Украинец объяснил переход из Брюгге в ЛНЗ

Александр Якименко стал игроком черкасского клуба

18 февраля 2025, 10:16 |
238
0
«Делаю шаг во взрослый футбол». Украинец объяснил переход из Брюгге в ЛНЗ
ФК ЛНЗ. Александр Якименко

Новичок черкасского ЛНЗ Александр Якименко, перебравшийся в Украинскую Премьер-лигу с бельгийского «Брюгге», объяснил свое решение.

– Александр, поздравляем в ЛНЗ, как настроение, как чувствуешь себя?

– Поздравляю, все очень хорошо, чувствую себя тоже хорошо, мы в Испании, все прекрасно.

– Последние три года ты провел в Бельгии, чему тебя научили в этой стране?

– В Бельгии очень хорошо развивают твою физическую подготовку, очень много бегали и также там футбол быстрее, чем в Украине.

– Ты уже месяц провел в ЛНЗ, какие твои впечатления от коллектива?

– Благодарен всем ребятам за то, что они помогают адаптироваться.

– Ты неплохо проявил себя в матче против клуба Одд, брал на себя игру, двигал мяч, откуда у тебя такая уверенность в 19 лет?

– В период с 16 до 19 лет нужно делать шаги во взрослый футбол, мне с этим помогли, дали небольшой фундамент для этого.

– Какие цели ставишь для себя в новом клубе?

– Помочь команде занять как можно выше место в турнирной таблице. А лично для себя – начать играть в УПЛ.

– Ты рад вернуться в Украину?

– Да, очень рад. Я делаю шаг во взрослый футбол

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Александр Якименко (2005) ЛНЗ Черкассы Брюгге чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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