«Делаю шаг во взрослый футбол». Украинец объяснил переход из Брюгге в ЛНЗ
Александр Якименко стал игроком черкасского клуба
Новичок черкасского ЛНЗ Александр Якименко, перебравшийся в Украинскую Премьер-лигу с бельгийского «Брюгге», объяснил свое решение.
– Александр, поздравляем в ЛНЗ, как настроение, как чувствуешь себя?
– Поздравляю, все очень хорошо, чувствую себя тоже хорошо, мы в Испании, все прекрасно.
– Последние три года ты провел в Бельгии, чему тебя научили в этой стране?
– В Бельгии очень хорошо развивают твою физическую подготовку, очень много бегали и также там футбол быстрее, чем в Украине.
– Ты уже месяц провел в ЛНЗ, какие твои впечатления от коллектива?
– Благодарен всем ребятам за то, что они помогают адаптироваться.
– Ты неплохо проявил себя в матче против клуба Одд, брал на себя игру, двигал мяч, откуда у тебя такая уверенность в 19 лет?
– В период с 16 до 19 лет нужно делать шаги во взрослый футбол, мне с этим помогли, дали небольшой фундамент для этого.
– Какие цели ставишь для себя в новом клубе?
– Помочь команде занять как можно выше место в турнирной таблице. А лично для себя – начать играть в УПЛ.
– Ты рад вернуться в Украину?
– Да, очень рад. Я делаю шаг во взрослый футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов состоится 18 февраля в 22:00 по Киеву
Фабио Уордли рассказал, возможен ли его бой с Александром