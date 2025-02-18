Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей РУСОЛ: «Идеальная позиция – ни друзей, ни врагов»
Украина. Премьер лига
18 февраля 2025, 03:47 | Обновлено 18 февраля 2025, 06:08
419
0

Андрей РУСОЛ: «Идеальная позиция – ни друзей, ни врагов»

Гендиректор «Карпат» ответил на вопрос, есть ли в клубе запрещенные агенты

18 февраля 2025, 03:47 | Обновлено 18 февраля 2025, 06:08
419
0
Андрей РУСОЛ: «Идеальная позиция – ни друзей, ни врагов»
Instagram. Андрей Русол

Генеральный директор «Карпат» Андрей Русол ответил на вопрос, есть ли в клубе запрещенные футбольные агенты:

«Когда-то я был на углубленной стажировке в Барселоне, его организовал Хуанде Рамос. Там были встречи с Субисаретой и в тот момент главным скаутом Альберто Валентино. Он не был публичным, но производил очень много технической работы.

Одной из тем разговора с Альберто была как раз агентская. Он мне дал совет: «Бойся ситуации, когда у тебя будет агент другом или врагом. Кем бы ты ни был в клубе, должен отстаивать интересы организации. И когда ты будешь выходить на рынок, возможно, игрок будет клиентом твоего врага. И как ты будешь договариваться?

Поэтому идеальная позиция – ни друзей, ни врагов. В «Карпатах» мы очень демократичны по отношению к агентам. Могут быть любые сплетни на рынке, но факт, что у нас есть игроки Шаблия, Зозули, Карагодина, Кондратюка – кого-то я, возможно, не упомянул, извините. Но кто угодно может открыть дверь.

И это опять о наших ценностях: одинаковое отношение ко всем – будь то агент или строительная компания-подрядчик. Мы хотим быть честными, прозрачными и работать со всеми».

По теме:
ФОТО. «Сделаем все возможное». Караваев дал обещание фанатам Динамо
Имад АШУР: «Цель Полесья – бороться за зону еврокубков»
Стало известно, сколько заплатило Полесье для выкупа контракта Мельниченко
Андрей Русол Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу футбольные агенты Андони Субисаррета Максим Карагодин Вадим Шаблий Роман Зозуля
Николай Степанов Источник: Трибуна
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика – Монако. Прогноз и анонс на матч
Футбол | 18 февраля 2025, 06:59 0
Бенфика – Монако. Прогноз и анонс на матч
Бенфика – Монако. Прогноз и анонс на матч

Ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов состоится 18 февраля в 22:00 по Киеву

Эдди ХИРН: «Нельзя отдать пояс Усику, потому что начнут обвинять...»
Бокс | 17 февраля 2025, 14:57 1
Эдди ХИРН: «Нельзя отдать пояс Усику, потому что начнут обвинять...»
Эдди ХИРН: «Нельзя отдать пояс Усику, потому что начнут обвинять...»

Промоутер Энтони Джошуа рассказал о планах своего подопечного

«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем
Бокс | 17.02.2025, 23:38
«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем
«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем
Холифилд назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Бокс | 17.02.2025, 08:13
Холифилд назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Холифилд назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Экс-звезда Динамо получил повестку и ушел в армию. Вчера он играл матч
Футбол | 17.02.2025, 20:28
Экс-звезда Динамо получил повестку и ушел в армию. Вчера он играл матч
Экс-звезда Динамо получил повестку и ушел в армию. Вчера он играл матч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон заболел тяжелой болезнью, которая подкосила Мухаммеда Али
Майк Тайсон заболел тяжелой болезнью, которая подкосила Мухаммеда Али
17.02.2025, 18:25 2
Бокс
«Я тебя...» Усик обратился к Ломаченко, Василию исполнилось 37 лет
«Я тебя...» Усик обратился к Ломаченко, Василию исполнилось 37 лет
17.02.2025, 20:13 3
Бокс
Что случилось? Зинченко проиграл судебный процесс в Великобритании
Что случилось? Зинченко проиграл судебный процесс в Великобритании
16.02.2025, 18:32 13
Футбол
Ханси ФЛИК: «Беллингем послал арбитра? Если бы он сказал это мне...»
Ханси ФЛИК: «Беллингем послал арбитра? Если бы он сказал это мне...»
16.02.2025, 16:51 2
Футбол
ГВАРДИОЛА: «Я мечтал тренировать этого игрока. Он был просто лучшим»
ГВАРДИОЛА: «Я мечтал тренировать этого игрока. Он был просто лучшим»
17.02.2025, 03:07
Футбол
Рой Джонс назвал причину поражения Беринчика нокаутом от Дэвиса
Рой Джонс назвал причину поражения Беринчика нокаутом от Дэвиса
17.02.2025, 03:26 2
Бокс
Предложение, которое изменит спорт. Звезда Реала получил рекордный контракт
Предложение, которое изменит спорт. Звезда Реала получил рекордный контракт
17.02.2025, 02:11
Футбол
Жена Усика отреагировала на поражение нокаутом Беринчика от Дэвиса
Жена Усика отреагировала на поражение нокаутом Беринчика от Дэвиса
16.02.2025, 08:32 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем