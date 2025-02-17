Ждать не будут. Бавария установила ультиматум суперзвезде
Мюнхенский гранд ожидает ответа Йозуа Киммиха
Мюнхенская «Бавария» поставил ультиматум немецкому полузащитнику Йозуа Киммиху, сообщает El Nacional.
По информации источника, немецкий гранд сделал финальное предложение по контракту дл 30-летнего футболиста. Если он его не примет, то больше шансов продлить свое пребывание в Мюнхене не будет. Действующее соглашение Йозуа с клубом действует до лета 2025 года.
В текущем сезоне Йозуа Киммих провел 34 матча, забил 1 гол и отдал 10 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Бавария» сделала предложение по полузащитнику «Барселоны».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный боксер считает, что Александр должен быть в тройке лидеров
Состоялся матч 25-го тура чемпионата Италии по футболу