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  4. Ждать не будут. Бавария установила ультиматум суперзвезде
Германия
17 февраля 2025, 23:28 |
421
0

Ждать не будут. Бавария установила ультиматум суперзвезде

Мюнхенский гранд ожидает ответа Йозуа Киммиха

17 февраля 2025, 23:28 |
421
0
Ждать не будут. Бавария установила ультиматум суперзвезде
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Мюнхенская «Бавария» поставил ультиматум немецкому полузащитнику Йозуа Киммиху, сообщает El Nacional.

По информации источника, немецкий гранд сделал финальное предложение по контракту дл 30-летнего футболиста. Если он его не примет, то больше шансов продлить свое пребывание в Мюнхене не будет. Действующее соглашение Йозуа с клубом действует до лета 2025 года.

В текущем сезоне Йозуа Киммих провел 34 матча, забил 1 гол и отдал 10 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» сделала предложение по полузащитнику «Барселоны».

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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