Ждать не будут. Бавария установила ультиматум суперзвезде

Мюнхенская «Бавария» поставил ультиматум немецкому полузащитнику Йозуа Киммиху, сообщает El Nacional.

По информации источника, немецкий гранд сделал финальное предложение по контракту дл 30-летнего футболиста. Если он его не примет, то больше шансов продлить свое пребывание в Мюнхене не будет. Действующее соглашение Йозуа с клубом действует до лета 2025 года.

В текущем сезоне Йозуа Киммих провел 34 матча, забил 1 гол и отдал 10 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» сделала предложение по полузащитнику «Барселоны».