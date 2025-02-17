Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Преемник Петракова. Сборную Армении возглавил экс-тренер Аякса
Другие новости
17 февраля 2025, 18:55 |
328
0

Преемник Петракова. Сборную Армении возглавил экс-тренер Аякса

Джон ван 'т Схип получил должность в национальной команде

17 февраля 2025, 18:55 |
328
0
Преемник Петракова. Сборную Армении возглавил экс-тренер Аякса
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон ван 'т Схип

Футбольная федерация Армении объявила о назначении нидерландского специалиста Джона ван 'т Схипа главным тренером национальной команды страны.

О том, на какой срок рассчитано сотрудничество с 61-летним специалистом на текущий момент официальной информации нет.

Джон ван 'т Схип имеет большой опыт работы с молодежными командами «Аякса», а также возглавлял клубные команды в Мексике и Австралии. С 2019 по 2021 годы работал коучем сборной Греции, а во второй половине сезона-2023/24 был главным тренером «Аякса».

В сборной Армении ван 'т Схип фактически стал преемником украинского специалиста Александра Петракова, который покинул пост наставника команды в октябре минувшего года, после чего ею в статусе исполняющего обязанности коуча руководил местный специалист Сурен Чахалян.

По теме:
Журналист: «Слышал, что Марино Пушич просто невыносимый главный тренер»
Это не коррупция? Названа версия, почему в Фейеноорде интересуются Пушичем
Наставнику Челси грозит увольнение? Инсайдер рассказал, что ждет Мареску
Александр Петраков сборная Армении по футболу назначение тренера Аякс
Алексей Сливченко Источник: Федерация футбола Армении
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Холифилд назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Бокс | 17 февраля 2025, 08:13 4
Холифилд назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Холифилд назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории

Легендарный боксер считает, что Александр должен быть в тройке лидеров

ГВАРДИОЛА: «Я мечтал тренировать этого игрока. Он был просто лучшим»
Футбол | 17 февраля 2025, 03:07 0
ГВАРДИОЛА: «Я мечтал тренировать этого игрока. Он был просто лучшим»
ГВАРДИОЛА: «Я мечтал тренировать этого игрока. Он был просто лучшим»

Жузеп отметил уровень Пола Скоулза

Потенциальный новый спонсор ФСК Мариуполя вышел из переговоров
Футбол | 17.02.2025, 17:45
Потенциальный новый спонсор ФСК Мариуполя вышел из переговоров
Потенциальный новый спонсор ФСК Мариуполя вышел из переговоров
ВИДЕО. Невероятная жена звезды Шахтера снялась на дрон в бикини
Футбол | 17.02.2025, 11:53
ВИДЕО. Невероятная жена звезды Шахтера снялась на дрон в бикини
ВИДЕО. Невероятная жена звезды Шахтера снялась на дрон в бикини
Беринчик признался, почему проиграл Дэвису в титульном поединке
Бокс | 17.02.2025, 09:47
Беринчик признался, почему проиграл Дэвису в титульном поединке
Беринчик признался, почему проиграл Дэвису в титульном поединке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЗИДАН: «Я сожалею, что так и не смог поиграть за этот клуб»
ЗИДАН: «Я сожалею, что так и не смог поиграть за этот клуб»
16.02.2025, 00:05 3
Футбол
Свитолина уничтожила нейтральную 18-ю ракетку на супертурнире в Дубае
Свитолина уничтожила нейтральную 18-ю ракетку на супертурнире в Дубае
16.02.2025, 17:47 28
Теннис
Не нужен. Ямал не хочет видеть нового игрока в Барселоне
Не нужен. Ямал не хочет видеть нового игрока в Барселоне
16.02.2025, 04:02
Футбол
Украинская команда сенсационно выиграла Кубок европейских чемпионов
Украинская команда сенсационно выиграла Кубок европейских чемпионов
16.02.2025, 16:30 5
Другие виды
Суперзвезде Реала грозит дисквалификация на 12 матчей в Ла Лиге
Суперзвезде Реала грозит дисквалификация на 12 матчей в Ла Лиге
15.02.2025, 21:31 7
Футбол
Усик запланировал невероятный бой в Киеве против своего экс-соперника
Усик запланировал невероятный бой в Киеве против своего экс-соперника
16.02.2025, 09:16 5
Бокс
Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»
15.02.2025, 20:46 7
Футбол
«Только не плачь». Усик – Беринчику после поражения нокаутом от Дэвиса
«Только не плачь». Усик – Беринчику после поражения нокаутом от Дэвиса
15.02.2025, 19:42 14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем