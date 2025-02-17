Преемник Петракова. Сборную Армении возглавил экс-тренер Аякса

Футбольная федерация Армении объявила о назначении нидерландского специалиста Джона ван 'т Схипа главным тренером национальной команды страны.

О том, на какой срок рассчитано сотрудничество с 61-летним специалистом на текущий момент официальной информации нет.

Джон ван 'т Схип имеет большой опыт работы с молодежными командами «Аякса», а также возглавлял клубные команды в Мексике и Австралии. С 2019 по 2021 годы работал коучем сборной Греции, а во второй половине сезона-2023/24 был главным тренером «Аякса».

В сборной Армении ван 'т Схип фактически стал преемником украинского специалиста Александра Петракова, который покинул пост наставника команды в октябре минувшего года, после чего ею в статусе исполняющего обязанности коуча руководил местный специалист Сурен Чахалян.