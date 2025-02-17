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  4. Источник: Денис Резепов попал в сферу интересов тернопольской Нивы
Украина. Премьер лига
17 февраля 2025, 18:49 |
107
0

Источник: Денис Резепов попал в сферу интересов тернопольской Нивы

Футболист отказывается продлевать контракт с Ингульцом

17 февраля 2025, 18:49 |
107
0
Источник: Денис Резепов попал в сферу интересов тернопольской Нивы
ФК Ингулец. Денис Резепов

Денис Резепов может продолжить карьеру в клубе первой лиги. В услугах вингера «Ингульца» заинтересована тернопольская Нива.

О возможном переходе игрока сообщает журналист Дмитрий Венков. Контракт Резепова с «Ингульцом» истекает летом 2025 года. Футболист не желает продлевать соглашение и его перевели в команду U-19.

Резепов перешел в «Ингулец» летом 2022 года. В текущем сезоне провел за команду 13 матчей. Результативными действиями не отметился. Ранее Денис Резепов выступал за «Металлист 1925» и ФК «Волчанск» Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего футболиста в 150 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Михаил Шершень продолжит карьеру в ФК «Кудровка».

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Дмитрий Венков Денис Резепов Ингулец Ингулец U-19 Нива Тернополь Первая лига Украины
Сергей Турчак Источник: Telegram
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