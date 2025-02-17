Источник: Денис Резепов попал в сферу интересов тернопольской Нивы
Футболист отказывается продлевать контракт с Ингульцом
Денис Резепов может продолжить карьеру в клубе первой лиги. В услугах вингера «Ингульца» заинтересована тернопольская Нива.
О возможном переходе игрока сообщает журналист Дмитрий Венков. Контракт Резепова с «Ингульцом» истекает летом 2025 года. Футболист не желает продлевать соглашение и его перевели в команду U-19.
Резепов перешел в «Ингулец» летом 2022 года. В текущем сезоне провел за команду 13 матчей. Результативными действиями не отметился. Ранее Денис Резепов выступал за «Металлист 1925» и ФК «Волчанск» Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего футболиста в 150 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что Михаил Шершень продолжит карьеру в ФК «Кудровка».
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