Источник: Денис Резепов попал в сферу интересов тернопольской Нивы

Денис Резепов может продолжить карьеру в клубе первой лиги. В услугах вингера «Ингульца» заинтересована тернопольская Нива.

О возможном переходе игрока сообщает журналист Дмитрий Венков. Контракт Резепова с «Ингульцом» истекает летом 2025 года. Футболист не желает продлевать соглашение и его перевели в команду U-19.

Резепов перешел в «Ингулец» летом 2022 года. В текущем сезоне провел за команду 13 матчей. Результативными действиями не отметился. Ранее Денис Резепов выступал за «Металлист 1925» и ФК «Волчанск» Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего футболиста в 150 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Михаил Шершень продолжит карьеру в ФК «Кудровка».