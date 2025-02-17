Финансовые трудности? Игроки клуба УПЛ не получили половину зарплаты

Футболисты клуба Украинской Премьер-лиги столкнулись с финансовыми трудностями – игроки ФК «Ингулец» получили за последний месяц всего 50% заработной платы.

Сообщается, что президент команды Александр Поворознюк оказался недоволен результатами на футбольном поле и принял решение финансово наказать клуб за это. Оставшуюся часть суммы игроки получат весной, если смогут улучшить положение в турнирной таблице.

«Ингулец» набрал девять баллов и занимает последнее (16-е) место в УПЛ. В следующем официальном матче клуб сыграет против житомирского «Полесья». Поединок 18-го тура состоится 22 февраля, начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что «Ингулец» планирует подписать двух футболистов накануне возобновления второй части сезона.