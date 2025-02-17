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Бразилия
17 февраля 2025, 11:40 | Обновлено 17 февраля 2025, 12:46
1426
2

Начало великой эры. Неймар принял решение по возвращению в Барселону

Именитый бразилец все же останется в «Сантосе»

17 февраля 2025, 11:40 | Обновлено 17 февраля 2025, 12:46
1426
2
Начало великой эры. Неймар принял решение по возвращению в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский вингер «Сантоса» Неймар принял решение не возвращаться в «Барселону», сообщает El Nacional.

По информации источника, игрок счастлив в бразильском клубе. Несмотря на то, что его соглашение истекает летом этого года. вполне вероятно, что оно будет продлено.

Его недавние слова о «начале великой эры» для бразильского клуба лишь являются очередным подтверждением того, что история Неймара и «Барселоны» окончательно завершилась.

Ранее сообщалось о том, что «Сантос» с голом Неймара добыл победу в чемпионате.

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Неймар Сантос чемпионат Бразилии по футболу Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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Mark4854590
У Барселоні полегшено зітхнули...
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+1
Lulinnha
В Барселоне подумала что много мисок супа сэкономить смогут на Неймаре. 
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0
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