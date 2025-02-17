Начало великой эры. Неймар принял решение по возвращению в Барселону

Бразильский вингер «Сантоса» Неймар принял решение не возвращаться в «Барселону», сообщает El Nacional.

По информации источника, игрок счастлив в бразильском клубе. Несмотря на то, что его соглашение истекает летом этого года. вполне вероятно, что оно будет продлено.

Его недавние слова о «начале великой эры» для бразильского клуба лишь являются очередным подтверждением того, что история Неймара и «Барселоны» окончательно завершилась.

Ранее сообщалось о том, что «Сантос» с голом Неймара добыл победу в чемпионате.