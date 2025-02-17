Начало великой эры. Неймар принял решение по возвращению в Барселону
Именитый бразилец все же останется в «Сантосе»
Бразильский вингер «Сантоса» Неймар принял решение не возвращаться в «Барселону», сообщает El Nacional.
По информации источника, игрок счастлив в бразильском клубе. Несмотря на то, что его соглашение истекает летом этого года. вполне вероятно, что оно будет продлено.
Его недавние слова о «начале великой эры» для бразильского клуба лишь являются очередным подтверждением того, что история Неймара и «Барселоны» окончательно завершилась.
Ранее сообщалось о том, что «Сантос» с голом Неймара добыл победу в чемпионате.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер «Барселоны» считает, что хавбек «Реала» поступил не очень красиво
Сумчанка стала победителем главного европейского турнира по индорхоккею