Готов дать второй шанс? Ашур высказался по поводу возвращения Макуана

Главный тренер «Полесья» Имад Ашур прокомментировал ситуацию с легионером Бени Макуаном, который недавно в социальной сети сообщил, что покинул команду.

По решению представителей клуба футболист вернется в житомирский коллектив и присоединится ко второй команде.

«Я думаю, интервью президента уже все слышали. Принято решение, что он должен присоединиться к лагерю второй команды. У них собрание началось позже. Он собрания не проходил. Дальше мы будем решать по поводу его интеграции в клубе», – сказал Ашур.

Напомним, что Бени готов был покинуть команду из-за ситуации с бывшим вице-президентом, который забрал у футболиста паспорт и не отдавал в течение определенного периода времени.