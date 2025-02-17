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  4. Готов дать второй шанс? Ашур высказался по поводу возвращения Макуана
Украина. Премьер лига
17 февраля 2025, 01:28 | Обновлено 17 февраля 2025, 01:38
77
0

Готов дать второй шанс? Ашур высказался по поводу возвращения Макуана

Тренер «Полесье» планирует интегрировать футболиста в команду

17 февраля 2025, 01:28 | Обновлено 17 февраля 2025, 01:38
77
0
Готов дать второй шанс? Ашур высказался по поводу возвращения Макуана
ФК Полесье. Бени Макуана

Главный тренер «Полесья» Имад Ашур прокомментировал ситуацию с легионером Бени Макуаном, который недавно в социальной сети сообщил, что покинул команду.

По решению представителей клуба футболист вернется в житомирский коллектив и присоединится ко второй команде.

«Я думаю, интервью президента уже все слышали. Принято решение, что он должен присоединиться к лагерю второй команды. У них собрание началось позже. Он собрания не проходил. Дальше мы будем решать по поводу его интеграции в клубе», – сказал Ашур.

Напомним, что Бени готов был покинуть команду из-за ситуации с бывшим вице-президентом, который забрал у футболиста паспорт и не отдавал в течение определенного периода времени.

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Имад Ашур Бени Макуана чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир
Андрей Витренко Источник: Трибуна
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