Готов дать второй шанс? Ашур высказался по поводу возвращения Макуана
Тренер «Полесье» планирует интегрировать футболиста в команду
Главный тренер «Полесья» Имад Ашур прокомментировал ситуацию с легионером Бени Макуаном, который недавно в социальной сети сообщил, что покинул команду.
По решению представителей клуба футболист вернется в житомирский коллектив и присоединится ко второй команде.
«Я думаю, интервью президента уже все слышали. Принято решение, что он должен присоединиться к лагерю второй команды. У них собрание началось позже. Он собрания не проходил. Дальше мы будем решать по поводу его интеграции в клубе», – сказал Ашур.
Напомним, что Бени готов был покинуть команду из-за ситуации с бывшим вице-президентом, который забрал у футболиста паспорт и не отдавал в течение определенного периода времени.
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