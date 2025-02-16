32-летний Салах сравнялся с Роналду по его лучшему сезону в АПЛ
Египтянин имеет такое же количество результативных действий, как Криштиану в кампании 2007/08
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в поединке против «Вулверхэмптона» реализовал пенальти и сравнялся по количеству результативных действий в кампании АПЛ с показателями Криштиану Роналду сезона 2007/08.
16 февраля состоялась встреча 25-го тура чемпионата Англии между командами «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.
Салах в этом розыгрыше Премьер-лиги отметился 37 результативными действиями (23Г + 14 А) – так же, как Роналду в сезоне 2007/08 за «Манчестер Юнайтед» (31 Г + 6 А).
В этом сезоне английского чемпионата «мерсисайдцы» возглавляют турнирную таблицу лиги (18 побед, 6 ничьих, 1 поражение).
G/A in Prem:— StatMuse FC (@statmusefc) February 16, 2025
37 — Mo Salah 32 year-old season
37 — Cristiano Ronaldo best season pic.twitter.com/QPiaou0gAE
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