32-летний Салах сравнялся с Роналду по его лучшему сезону в АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в поединке против «Вулверхэмптона» реализовал пенальти и сравнялся по количеству результативных действий в кампании АПЛ с показателями Криштиану Роналду сезона 2007/08.

16 февраля состоялась встреча 25-го тура чемпионата Англии между командами «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Салах в этом розыгрыше Премьер-лиги отметился 37 результативными действиями (23Г + 14 А) – так же, как Роналду в сезоне 2007/08 за «Манчестер Юнайтед» (31 Г + 6 А).

В этом сезоне английского чемпионата «мерсисайдцы» возглавляют турнирную таблицу лиги (18 побед, 6 ничьих, 1 поражение).