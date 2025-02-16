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  4. 32-летний Салах сравнялся с Роналду по его лучшему сезону в АПЛ
Англия
16 февраля 2025, 22:59 | Обновлено 16 февраля 2025, 23:05
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32-летний Салах сравнялся с Роналду по его лучшему сезону в АПЛ

Египтянин имеет такое же количество результативных действий, как Криштиану в кампании 2007/08

16 февраля 2025, 22:59 | Обновлено 16 февраля 2025, 23:05
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32-летний Салах сравнялся с Роналду по его лучшему сезону в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в поединке против «Вулверхэмптона» реализовал пенальти и сравнялся по количеству результативных действий в кампании АПЛ с показателями Криштиану Роналду сезона 2007/08.

16 февраля состоялась встреча 25-го тура чемпионата Англии между командами «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Салах в этом розыгрыше Премьер-лиги отметился 37 результативными действиями (23Г + 14 А) – так же, как Роналду в сезоне 2007/08 за «Манчестер Юнайтед» (31 Г + 6 А).

В этом сезоне английского чемпионата «мерсисайдцы» возглавляют турнирную таблицу лиги (18 побед, 6 ничьих, 1 поражение).

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Ливерпуль Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Мохамед Салах Ливерпуль - Вулверхэмптон Криштиану Роналду
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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