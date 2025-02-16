Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Возвращение блудного сына. Известна оценка Коваленко за матч с Удинезе
Италия
16 февраля 2025, 23:03 |
504
1

Возвращение блудного сына. Известна оценка Коваленко за матч с Удинезе

Виктор Коваленко провел первый официальный матч с мая 2024 года

16 февраля 2025, 23:03 |
504
1
Возвращение блудного сына. Известна оценка Коваленко за матч с Удинезе
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

В воскресенье, 16 февраля, проходил матч 25-гоу тура Серии А между «Удинезе» и «Эмполи».

Встречу принимал Дачия Арена в Рицце.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Гости проиграли со счетом 0:3.

Украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко провел первый матч с мая 2024 года. Он вышел на замену на 85-й минуте матча, результативными действиями не отметился. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6.3 балла. WhoScored дал Виктору оценку в 5.9 баллов. Лучшим игроком матча по версии обоих порталов был признан игрок «Удинезе» Юрген Эккеленкамп. на его счету 2 гола и оценки 8.7 и 8.5 соответственно.

Ранее сообщалось о том, что Коваленко обратился к тренеру «Эмполи» перед матчем с Удинезе в Серии А.

По теме:
Ювентус – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Турин впереди. Консейсау забил в ворота Интера
«Он часть Ромы будущего». Пресс-конференция Раньери после матча с Пармой
Виктор Коваленко Удинезе Эмполи оценки Серия A чемпионат Италии по футболу SofaScore WhoScored
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед Арсенала и Ман Сити
Футбол | 16 февраля 2025, 10:35 3
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед Арсенала и Ман Сити
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед Арсенала и Ман Сити

Ман Сити нанес разгромное поражение Ньюкаслу с хет-триком Омара Мармуша

300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса
Футбол | 16 февраля 2025, 08:40 3
300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса
300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса

Мадридский гранд рассматривает трансферы Вильяма Салиба, Флориана Вирца и Виктора Дьекереша

Снигур не сумела завоевать первый трофей в сезоне, проиграв в финале
Теннис | 16.02.2025, 17:04
Снигур не сумела завоевать первый трофей в сезоне, проиграв в финале
Снигур не сумела завоевать первый трофей в сезоне, проиграв в финале
Сумма удвоена. Бавария сделала предложение по полузащитнику Барселоны
Футбол | 16.02.2025, 21:47
Сумма удвоена. Бавария сделала предложение по полузащитнику Барселоны
Сумма удвоена. Бавария сделала предложение по полузащитнику Барселоны
5 свободных агентов, игравших в сборной, нынче близких к завершению карьеры
Футбол | 16.02.2025, 08:21
5 свободных агентов, игравших в сборной, нынче близких к завершению карьеры
5 свободных агентов, игравших в сборной, нынче близких к завершению карьеры
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
0-3!!!!!  Емполі, кого ти купило......
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-голкипер Динамо: «Помню, что Хачериди избивали в душевой»
Экс-голкипер Динамо: «Помню, что Хачериди избивали в душевой»
15.02.2025, 10:16 9
Футбол
Усик признался, кому после него перейдет корона бокса в хевивейте
Усик признался, кому после него перейдет корона бокса в хевивейте
15.02.2025, 07:15 11
Бокс
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. У Салаха теперь новый конкурент
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. У Салаха теперь новый конкурент
15.02.2025, 00:23
Футбол
Падение королевы. Остапенко вынесла Свентек и вышла в финал турнира в Дохе
Падение королевы. Остапенко вынесла Свентек и вышла в финал турнира в Дохе
14.02.2025, 17:35 31
Теннис
Жена Усика отреагировала на поражение нокаутом Беринчика от Дэвиса
Жена Усика отреагировала на поражение нокаутом Беринчика от Дэвиса
16.02.2025, 08:32 7
Бокс
Кейшон Дэвис вызвал на бой Ломаченко. Что ответит украинец
Кейшон Дэвис вызвал на бой Ломаченко. Что ответит украинец
15.02.2025, 16:15 3
Бокс
ЗИДАН: «Я сожалею, что так и не смог поиграть за этот клуб»
ЗИДАН: «Я сожалею, что так и не смог поиграть за этот клуб»
16.02.2025, 00:05 2
Футбол
СТЕПАНЕНКО: «Мне не нравится против них играть. Это странная команда»
СТЕПАНЕНКО: «Мне не нравится против них играть. Это странная команда»
16.02.2025, 09:19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем