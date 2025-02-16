Возвращение блудного сына. Известна оценка Коваленко за матч с Удинезе

В воскресенье, 16 февраля, проходил матч 25-гоу тура Серии А между «Удинезе» и «Эмполи».

Встречу принимал Дачия Арена в Рицце.

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Гости проиграли со счетом 0:3.

Украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко провел первый матч с мая 2024 года. Он вышел на замену на 85-й минуте матча, результативными действиями не отметился. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6.3 балла. WhoScored дал Виктору оценку в 5.9 баллов. Лучшим игроком матча по версии обоих порталов был признан игрок «Удинезе» Юрген Эккеленкамп. на его счету 2 гола и оценки 8.7 и 8.5 соответственно.

Ранее сообщалось о том, что Коваленко обратился к тренеру «Эмполи» перед матчем с Удинезе в Серии А.