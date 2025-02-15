Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коваленко обратился к тренеру Эмполи перед матчем с Удинезе в Серии А
Италия
15 февраля 2025, 10:57 |
124
0

Коваленко обратился к тренеру Эмполи перед матчем с Удинезе в Серии А

Украинец хочет выйти на поле уже в ближайшем матче

15 февраля 2025, 10:57 |
124
0
Коваленко обратился к тренеру Эмполи перед матчем с Удинезе в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Украинский полузащитник Виктор Коваленко, недавно подписавший контракт с итальянским ФК «Эмполи», поделился эмоциями от перехода.

«Мы работали как обычно. Мы надеемся выиграть в Удинезе. Я надеюсь, что тренер сможет дать мне несколько минут. Я много тренировался в эти месяцы, я знаю о своих мышечных проблемах и я много работал над этим. Я готов к работе в команде.

Задание на сезон?– Победы команды и спасение «Эмполи» – важнейшая цель. Мистер Роберто Д'Аверса знает, где я могу играть, как я могу это делать. Я уже пробовал разные схемы в других командах.

Коваленко перебрался в Италию в 2021 году из Шахтера, однако в составе Аталанты не заиграл и на правах аренды играл за Специю и Эмполи. Этой зимой Виктор свободным агентом вернулся в Эмполи.

По теме:
Лацио – Наполи. Прогноз и анонс на матч Серии А
Аталанта – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Милан – Верона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Виктор Коваленко Эмполи Удинезе Серия A чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бешикташ – Трабзонспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Футбол | 15 февраля 2025, 10:22 0
Бешикташ – Трабзонспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Бешикташ – Трабзонспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции

Поединок состоится 15 февраля в 18:00 по Киеву

Кейшон ДЭВИС: «Хочу обратиться к команде Беринчика. Украинцы не такие...»
Бокс | 14 февраля 2025, 13:33 1
Кейшон ДЭВИС: «Хочу обратиться к команде Беринчика. Украинцы не такие...»
Кейшон ДЭВИС: «Хочу обратиться к команде Беринчика. Украинцы не такие...»

Американский претендент прокомментировал скандал с бананами

ФОТО. Как отпраздновали День Святого Валентина украинские спортсмены
Другие виды | 15.02.2025, 07:11
ФОТО. Как отпраздновали День Святого Валентина украинские спортсмены
ФОТО. Как отпраздновали День Святого Валентина украинские спортсмены
Нокаут в 4-м раунде. Беринчик уступил Кейшону и потерял пояс чемпиона WBO
Бокс | 15.02.2025, 06:36
Нокаут в 4-м раунде. Беринчик уступил Кейшону и потерял пояс чемпиона WBO
Нокаут в 4-м раунде. Беринчик уступил Кейшону и потерял пояс чемпиона WBO
Падение королевы. Остапенко вынесла Свентек и вышла в финал турнира в Дохе
Теннис | 14.02.2025, 17:35
Падение королевы. Остапенко вынесла Свентек и вышла в финал турнира в Дохе
Падение королевы. Остапенко вынесла Свентек и вышла в финал турнира в Дохе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег
ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег
14.02.2025, 13:38 17
Футбол
Зубков и Сикан поспособствовали установлению нового рекорда Трабзонспора
Зубков и Сикан поспособствовали установлению нового рекорда Трабзонспора
13.02.2025, 15:21
Футбол
Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Джошуа и не Фьюри
Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Джошуа и не Фьюри
14.02.2025, 08:58 2
Бокс
«Об этой истории узнал Зеленский». Шаран – об избиении россиян на сборах
«Об этой истории узнал Зеленский». Шаран – об избиении россиян на сборах
13.02.2025, 15:00 24
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Он – полное дерьмо, я больше не хочу его видеть»
Дерек ЧИСОРА: «Он – полное дерьмо, я больше не хочу его видеть»
13.02.2025, 09:35 1
Бокс
У Забарного есть большой поклонник. Украинец летом будет трансферной целью
У Забарного есть большой поклонник. Украинец летом будет трансферной целью
13.02.2025, 21:20 8
Футбол
Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе
Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе
13.02.2025, 16:27 11
Теннис
Каладзе отреагировал на слова Шевченко, что он для него не существует
Каладзе отреагировал на слова Шевченко, что он для него не существует
13.02.2025, 21:00 100
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем