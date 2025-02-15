Коваленко обратился к тренеру Эмполи перед матчем с Удинезе в Серии А

Украинский полузащитник Виктор Коваленко, недавно подписавший контракт с итальянским ФК «Эмполи», поделился эмоциями от перехода.

«Мы работали как обычно. Мы надеемся выиграть в Удинезе. Я надеюсь, что тренер сможет дать мне несколько минут. Я много тренировался в эти месяцы, я знаю о своих мышечных проблемах и я много работал над этим. Я готов к работе в команде.

Задание на сезон?– Победы команды и спасение «Эмполи» – важнейшая цель. Мистер Роберто Д'Аверса знает, где я могу играть, как я могу это делать. Я уже пробовал разные схемы в других командах.

Коваленко перебрался в Италию в 2021 году из Шахтера, однако в составе Аталанты не заиграл и на правах аренды играл за Специю и Эмполи. Этой зимой Виктор свободным агентом вернулся в Эмполи.