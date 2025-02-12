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  4. «Раньше был героем». В Италии оценили трансфер экс-игрока сборной Украины
Италия
12 февраля 2025, 13:37 |
1418
0

«Раньше был героем». В Италии оценили трансфер экс-игрока сборной Украины

Виктор Коваленко вернулся в «Эмполи», где выступал в сезоне 2023/24

12 февраля 2025, 13:37 |
1418
0
«Раньше был героем». В Италии оценили трансфер экс-игрока сборной Украины
ФК Эмполи. Виктор Коваленко

Бывший игрок сборной Украины Виктор Коваленко договорился о сотрудничестве с клубом итальянской Серии А – будет выступать за «Эмполи» до конца текущего сезона. Стоит отметить, что в сезоне 2023/24 футболист уже играл в этой команде.

Итальянская пресса сдержанно оценила этот трансфер, хотя отметила влияние Виктора во время первого пребывания в «Эмполи»:

«После нескольких месяцев отсутствия на футбольном поле Виктор Коваленко вернулся в Италию. Раньше он был героем этого клуба и забивал важные голы, однако потом сел на скамейку запасных.

Когда украинец только прибыл в «Эмполи», казалось, что это идеальное усиление для клуба – имел опыт выступлений в Лиге чемпионов с «Шахтером», вызывался в национальную сборную, в его услугах была заинтересована «Рома». К сожалению, Коваленко так и не смог сделать качественный рывок в своей карьере.

Несмотря на это, в текущем сезоне «Эмполи» столкнулся со многими проблемами и их нельзя игнорировать. Виктор точно не является лекарством от всех бед, но сможет стать солидной альтернативой в центре поля», – считают журналисты.

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Эмполи Виктор Коваленко трансферы трансферы Серии A
Николай Титюк Источник: Tuttomercatoweb
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