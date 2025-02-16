Мэддисон обошел Азара по результативным действиям против большой шестерки

Хавбек «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон в игре против «Манчестер Юнайтед» забил победный гол и обошел Эдена Азара по количеству результативных действий против «большой шестерки» АПЛ (26 против 25).

16 февраля состоялась встреча 25-го тура Премьер-лиги между командами «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Поединок завершился минимально победой «шпор» со счетом 1:0.

В этом сезоне английского чемпионата Мэддисон провел 23 матча, забил 9 голов и отдал 4 ассиста. «Тоттенхэм» располагается на 12-м месте в турнирной таблице (9 побед, 3 ничьи, 13 поражений).