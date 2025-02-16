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Италия
16 февраля 2025, 21:21 | Обновлено 16 февраля 2025, 21:28
108
0

Дерби Италии. Известны стартовые составы на матч Серии А Ювентус – Интер

Матч начнется 16 февраля в 21:45

16 февраля 2025, 21:21 | Обновлено 16 февраля 2025, 21:28
108
0
Дерби Италии. Известны стартовые составы на матч Серии А Ювентус – Интер
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 16 февраля состоится классическое противостояние Серии А между клубами «Ювентус» и «Интер».

Поединок будет проходить в Турине на Альянц Стедиум. Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

В турнирной таблице «Интер» находится рядом с лидером – второе место. В активе миланского клуба 54 набрана балла. А вот «Ювентус» расположился на пятой позиции, набрав 43 очка.

Стартовые составы команд на матч:

Ювентус: Ди Грегорио, Савона, Вейга, Гатти, Веа, Тюрам, Копмайнерс, Гонсалес, Маккенни, Консейсау, Коло Муани.

«Интер»: Зоммер, Бастони, Ачерби, Павар, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Дюмфрис, Тареми, Мартинес.

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Ювентус Интер Милан чемпионат Италии по футболу Серия A стартовые составы Ювентус - Интер
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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