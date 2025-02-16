Дерби Италии. Известны стартовые составы на матч Серии А Ювентус – Интер

Вечером 16 февраля состоится классическое противостояние Серии А между клубами «Ювентус» и «Интер».

Поединок будет проходить в Турине на Альянц Стедиум. Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

В турнирной таблице «Интер» находится рядом с лидером – второе место. В активе миланского клуба 54 набрана балла. А вот «Ювентус» расположился на пятой позиции, набрав 43 очка.

Стартовые составы команд на матч:

Ювентус: Ди Грегорио, Савона, Вейга, Гатти, Веа, Тюрам, Копмайнерс, Гонсалес, Маккенни, Консейсау, Коло Муани.

«Интер»: Зоммер, Бастони, Ачерби, Павар, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Дюмфрис, Тареми, Мартинес.