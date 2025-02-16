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  4. ВИДЕО. Защитил трофей. На турнире АТР 250 в Марселе определен чемпион
ATP
16 февраля 2025, 20:29 |
255
0

ВИДЕО. Защитил трофей. На турнире АТР 250 в Марселе определен чемпион

Уго Умбер переиграл Хамада Меджедовича в финале соревнований и снова взял титул

16 февраля 2025, 20:29 |
255
0
ВИДЕО. Защитил трофей. На турнире АТР 250 в Марселе определен чемпион
Getty Images/Global Images Ukraine. Хамад Меджедович и Уго Умбер

16 февраля состоялся финальный матч на турнире АТР 250 в Марселе (Франция).

В поединке за трофей сошлись Уго Умбер (Франция, ATP 17) и Хамад Меджедович (Сербия, ATP 96). Француз, который был посеян под вторым номером, победил соперника в двух сетах за 1 час и 42 минуты.

ATP 250 Марсель. Хард в помещении. Финал

Хамад Меджедович (Сербия) – Уго Умбер (Франция) [2] – 6:7 (4:7), 4:6

Это была первая встреча оппонентов.

Умбер успешно защитил трофей на этих кортах. В 2024 году в решающем матче он одолел Григора Димитрова.

За весь турнир Умбер не проиграл ни одного сета. Для него это уже 7-й трофей в карьере.

Видеообзор матча Хамад Меджедович – Уго Умбер

Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Умбер
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Умбер
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Умбер
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Хамад Меджедович Уго Умбер видео теннисные видеообзоры ATP Марсель
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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