ВИДЕО. Защитил трофей. На турнире АТР 250 в Марселе определен чемпион
Уго Умбер переиграл Хамада Меджедовича в финале соревнований и снова взял титул
16 февраля состоялся финальный матч на турнире АТР 250 в Марселе (Франция).
В поединке за трофей сошлись Уго Умбер (Франция, ATP 17) и Хамад Меджедович (Сербия, ATP 96). Француз, который был посеян под вторым номером, победил соперника в двух сетах за 1 час и 42 минуты.
ATP 250 Марсель. Хард в помещении. Финал
Хамад Меджедович (Сербия) – Уго Умбер (Франция) [2] – 6:7 (4:7), 4:6
Это была первая встреча оппонентов.
Умбер успешно защитил трофей на этих кортах. В 2024 году в решающем матче он одолел Григора Димитрова.
За весь турнир Умбер не проиграл ни одного сета. Для него это уже 7-й трофей в карьере.
Видеообзор матча Хамад Меджедович – Уго Умбер
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