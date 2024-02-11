Определен победитель турнира ATP 250 в Марселе

Состоялся финальный матч на турнире ATP 250 в Марселе.

В матче за титул четвертый сеяный француз Уго Умбер (№21 ATP) переиграл вторую ракетку соревнований болгарина Григора Димитрова (№13 ATP).

Марсель. Финал

Уго Умбер (Франция) – Григор Димитров (Болгария) – 6:4, 6:3

Интересно, что Умбер сыграл пятый финал на уровне ATP и все их выиграл.

Для Димитрова это был второй поединок за титул в 2024-м. Ранее он стал чемпионом турнира в Брисбене.