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  4. Определен победитель турнира ATP 250 в Марселе
ATP
11 февраля 2024, 18:04 |
197
0

Определен победитель турнира ATP 250 в Марселе

Уго Умбер в финале переиграл Григора Димитрова

11 февраля 2024, 18:04 |
197
0
Определен победитель турнира ATP 250 в Марселе
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Умбер

Состоялся финальный матч на турнире ATP 250 в Марселе.

В матче за титул четвертый сеяный француз Уго Умбер (№21 ATP) переиграл вторую ракетку соревнований болгарина Григора Димитрова (№13 ATP).

Марсель. Финал
Уго Умбер (Франция) – Григор Димитров (Болгария) – 6:4, 6:3

Интересно, что Умбер сыграл пятый финал на уровне ATP и все их выиграл.

Для Димитрова это был второй поединок за титул в 2024-м. Ранее он стал чемпионом турнира в Брисбене.

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Уго Умбер Григор Димитров ATP Марсель
Источник Sport.ua
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