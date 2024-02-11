ATP11 февраля 2024, 18:04 |
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Определен победитель турнира ATP 250 в Марселе
Уго Умбер в финале переиграл Григора Димитрова
11 февраля 2024, 18:04 |
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Состоялся финальный матч на турнире ATP 250 в Марселе.
В матче за титул четвертый сеяный француз Уго Умбер (№21 ATP) переиграл вторую ракетку соревнований болгарина Григора Димитрова (№13 ATP).
Марсель. Финал
Уго Умбер (Франция) – Григор Димитров (Болгария) – 6:4, 6:3
Интересно, что Умбер сыграл пятый финал на уровне ATP и все их выиграл.
Для Димитрова это был второй поединок за титул в 2024-м. Ранее он стал чемпионом турнира в Брисбене.
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