Виталий ПЕРВАК: «Нигериец не воспользовался предоставленным шансом»

Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак в разговоре с корреспондентом Sport.ua оценил действия своих подопечных в двух последних контрольных матчах на турецком этапе подготовки:

– Они были очень информативны, как, в конце концов, и предыдущие. В игре с грузинским «Колхети 1913» умудрились упустить победу, потому что не хватало концентрации при розыгрыше стандартных положений, что и привело к поражению – 1:2. Разбор полетов пошел на пользу и в следующем спарринге – с «Шерифом» из Молдовы ребята порадовали собранностью, были мотивированы. Судьбу противостояния решил единственный гол, забитый Иваном Когутом. Также отмечу качественную работу арбитра из Узбекистана.

– Кстати, планировалось, что спарринг с Шерифом не будет в Турции последним, что Левый Берег еще сыграет 17 февраля.

– Организаторы турецкого сбора подыскали нам спарринг-партнера на 17 февраля, однако мы отказались. Все же, не удалось избежать повреждений и усталость сказывалась. Поэтому решили один день потратить на восстановление, затем сосредоточимся на непосредственной подготовке к стартовому поединку второй части сезона – с «Шахтером».

– На каких игроков основного состава вы не сможете рассчитывать в матче с «горняками»?

– На Андрея Якимива, который еще тренируется по индивидуальной программе.

– Теперь проясните ситуацию с потенциальным новичком из Нигерии – защитником Принсом Эбенезером, который был на просмотре. Он не подошел?

– Если откровенно, то мы до последнего надеялись, что нигериец продемонстрирует качества, которые помогут ему претендовать на подписание контракта. Однако этого не произошло: Эбенезера не будет в «Левом Береге».

– Тем не менее, еще один легионер таки появился в текущем трансферном «окне» в «Левом Берегу».

– Да, мы подписали бразильского полузащитника Диего Энрике, хотя пришлось поволноваться, потому что его предыдущий клуб не спешил отправить нам необходимые документы. Но теперь уже все хорошо. Надеюсь, что Диего Энрике нам поможет.

– Когда «Левый Берег» собирается вернуться в Украину?

– 21 февраля планируем отправиться транзитом через Польшу во Львов, где 24 февраля сыграем в УПЛ с «Шахтером».