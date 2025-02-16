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WTA
16 февраля 2025, 19:39 | Обновлено 16 февраля 2025, 19:44
1118
1

Свитолина прокомментировала победу над Калинской на старте тысячника в ОАЭ

16 февраля Элина одолела Анну в 1-м раунде соревнований WTA 1000 в Дубае

16 февраля 2025, 19:39 | Обновлено 16 февраля 2025, 19:44
1118
1
Свитолина прокомментировала победу над Калинской на старте тысячника в ОАЭ
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над Анной Калинской на старте турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ):

– Элина, это было абсолютно сенсационно сегодня. Ты отдала подачу в первом гейме, но затем ты сделала счет 6:1.

– Да, это определенно был хороший матч для меня. Я очень довольна сегодняшним выступлением. У меня такие прекрасные воспоминания о том, как я играла здесь, как выигрывала здесь дважды [трофей]. Такие удивительные вещи, удивительные воспоминания, Так что да, я старалась сделать все возможное, чтобы снова победить сегодня.

– В прошлом году вы уже играли с Калинской в Риме и теперь снова выиграли в двух сетах. Насколько важно в матче первого круга играть с соперницей такого же высокого ранга и при этом всегда выигрывать на один поинт больше?

– Нелегко играть сразу в первом круге против непростого соперника. Нужно быть начеку. Нужно быть сконцентрированным на каждом очке и ждать от оппонентки хорошей игры. Так что да, я довольна тем, как я сохраняла концентрацию и действительно боролась, и провела хороший матч.

Следующей соперницей Элины в Дубае будет победительница противостояния Ребекка Шрамкова – Клара Таусон.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Saar
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