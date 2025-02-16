Италия16 февраля 2025, 03:13 | Обновлено 16 февраля 2025, 03:18
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Аталанта – Кальяри – 0:0. Очередная потеря очков. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 25-го тура Серии А
16 февраля 2025, 03:13 | Обновлено 16 февраля 2025, 03:18
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В субботу, 15 февраля, проходил матч 25-го тура Серии А между «Аталантой» и «Кальяри».
Встречу принимал Стади Атлети Адзурри д'Италия.
Команда Гасперини не смогла добыть победу. несмотря на то, что большее количество времени владела мячом и создала несколько опасных моментов у ворот гостей.
Серия А. 25-й тур
Аталанта – Кальяри – 0:0
Видеообзор матча:
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