Аталанта – Кальяри – 0:0. Очередная потеря очков. Видеообзор матча

В субботу, 15 февраля, проходил матч 25-го тура Серии А между «Аталантой» и «Кальяри».

Встречу принимал Стади Атлети Адзурри д'Италия.

Команда Гасперини не смогла добыть победу. несмотря на то, что большее количество времени владела мячом и создала несколько опасных моментов у ворот гостей.

Серия А. 25-й тур

Аталанта – Кальяри – 0:0

Видеообзор матча: