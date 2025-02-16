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Аталанта
15.02.2025 16:00 – FT 0 : 0
Кальяри
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Италия
16 февраля 2025, 03:13 | Обновлено 16 февраля 2025, 03:18
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Аталанта – Кальяри – 0:0. Очередная потеря очков. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 25-го тура Серии А

16 февраля 2025, 03:13 | Обновлено 16 февраля 2025, 03:18
9
0
Аталанта – Кальяри – 0:0. Очередная потеря очков. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Аталанта

В субботу, 15 февраля, проходил матч 25-го тура Серии А между «Аталантой» и «Кальяри».

Встречу принимал Стади Атлети Адзурри д'Италия.

Команда Гасперини не смогла добыть победу. несмотря на то, что большее количество времени владела мячом и создала несколько опасных моментов у ворот гостей.

Серия А. 25-й тур

Аталанта – Кальяри – 0:0

Видеообзор матча:

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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