15 февраля на «Атлети Адзурри д’Италия» пройдет матч 25-го тура Серии А Италии, в котором «Аталанта» встретится с «Кальяри». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Аталанта

Команда прекрасно провела прошлый сезон, выиграв Лигу Европы и победив у Болоньи гонку за 4-е место в Кальчо. И после непростого старта снова бергамаски вышли на максимальные обороты. Даже возвращение в Лигу чемпионов, где, кстати, итальянцы отлично проявили себя, не помешало зимой даже возглавить Серию А. Но в последнее время Гасперини с подопечными откровенно не блещут. Если с октября и до конца декабря было одно поражение, снова от мадридского Реала, то за последние полтора месяца Богиня успела вылететь в Суперкубке от первого же соперника, Интера, а в начале февраля - и из кубка, где дома проиграли Болонье. А в Серии А только у Комо выиграли, пусть и проиграли лишь Наполи 2:3. И только с Вероной прорвало: отгрузили 5 безответных голов. Но после этого была новая неудача: пусть и не без вопросов и скандалов, но уступили Брюгге в первом поединке плей-офф Лиги чемпионов 1:2.

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Кальяри

Клуб вернулся в Серию А после годичной паузы, в 2023-м году. Поднял подопечных опытный Раньери, и он же сумел выиграть непростую борьбу за выживание у Фрозиноне - хватило для выживания и 36 очков. Клаудио после этого покинул Сардинию, и его заменили на Никола. У Давиде периодически получались неплохие отрезки, но они чередовались с откровенно провальными. Так, в январе начали с побед над Монцей и Лечче при ничьей с Миланом. Но потом последовали новые неудачи, с Торино на выезде и с Лацио дома. В прошлом туре с новичком дивизиона, Пармой, дома оформили важную победу 2:1.

Статистика личных встреч

В четырех последних поединках клубы чередовали победы. Так, в декабре бергамаски смогли выиграть на выезде при единственном голе Дзаньоло.

Прогноз

Букмекерские конторы закономерно ждут победы хозяев. Но у них сейчас хватает проблем, так что стоит подумать о ставке на гостей с форой +1,5 гола (коэффициент - 1,666).