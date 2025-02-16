Поучаствовал в победе. Известна оценка Забарного за матч с Саутгемптоном

В субботу, 15 февраля, проходил матч 25-го тура Английской Премьер-лиги между «Саутгемптоном» и «Борнмутом».

Встречу принимал стадион Сент-Мэрис в Саутгемптоне.

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Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь матч, результативными действиями не отметился. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 7.1 балла из 10 возможных. WhoScored же дал Илье оценку в 6.9 балла. Лучшим игроком матча по версии обои порталов был признан шотландский полузащитник гостей Райан Кристи, на счету которого гол и голевая передача. Он получил две оценки по 8.9.

Ранее сообщалось о том, что Забарный и Ко обыграли аутсайдера.