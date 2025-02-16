Продолжили удачную серию. Известна оценка Миколенко за матч с Кристал Пэлас

В субботу, 15 февраля, состоялся матч 25го тура Английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Эвертоном».

Встречу принимал Селхерст Парк в Лондоне.

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Гости продлили свою серию без поражений в АПЛ до 5 матчей, из которых победу они добыли в 4 из них. В каждом из матчей поучаствовал Виталий Миколенко. Сегодняшнее его выступление статистический портал SofaScore оценил в 6.6 баллов из 10. WhoScored оценил игру украинского фуллбэка в 6.3 балла. Лучшим игроком матча по версии SofaScore признан полузащитник «Эвертона» Карлос Алькарас с оценкой 8.5. На его счету гол и голевая передача. По версии WhoScored лучшим на поле был страйкер «ирисок» Бету. На его счету 1 забитый мяч и оценка 8.7.

Ранее сообщалось о том, что Миколенко помог «Эвертону» победить в матче АПЛ.