Продолжили удачную серию. Известна оценка Миколенко за матч с Кристал Пэлас
Виталий Миколенко провел на поле весь матч
В субботу, 15 февраля, состоялся матч 25го тура Английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Эвертоном».
Встречу принимал Селхерст Парк в Лондоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Гости продлили свою серию без поражений в АПЛ до 5 матчей, из которых победу они добыли в 4 из них. В каждом из матчей поучаствовал Виталий Миколенко. Сегодняшнее его выступление статистический портал SofaScore оценил в 6.6 баллов из 10. WhoScored оценил игру украинского фуллбэка в 6.3 балла. Лучшим игроком матча по версии SofaScore признан полузащитник «Эвертона» Карлос Алькарас с оценкой 8.5. На его счету гол и голевая передача. По версии WhoScored лучшим на поле был страйкер «ирисок» Бету. На его счету 1 забитый мяч и оценка 8.7.
Ранее сообщалось о том, что Миколенко помог «Эвертону» победить в матче АПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карло прокомментировал скандальный инцидент с Джудом в матче против Осасуны (1:1)
Звездный хавбек послал арбитра