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Англия
16 февраля 2025, 01:17 | Обновлено 16 февраля 2025, 01:20
204
2

Продолжили удачную серию. Известна оценка Миколенко за матч с Кристал Пэлас

Виталий Миколенко провел на поле весь матч

16 февраля 2025, 01:17 | Обновлено 16 февраля 2025, 01:20
204
2
Продолжили удачную серию. Известна оценка Миколенко за матч с Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 15 февраля, состоялся матч 25го тура Английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Эвертоном».

Встречу принимал Селхерст Парк в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Гости продлили свою серию без поражений в АПЛ до 5 матчей, из которых победу они добыли в 4 из них. В каждом из матчей поучаствовал Виталий Миколенко. Сегодняшнее его выступление статистический портал SofaScore оценил в 6.6 баллов из 10. WhoScored оценил игру украинского фуллбэка в 6.3 балла. Лучшим игроком матча по версии SofaScore признан полузащитник «Эвертона» Карлос Алькарас с оценкой 8.5. На его счету гол и голевая передача. По версии WhoScored лучшим на поле был страйкер «ирисок» Бету. На его счету 1 забитый мяч и оценка 8.7.

Ранее сообщалось о том, что Миколенко помог «Эвертону» победить в матче АПЛ.

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Виталий Миколенко Эвертон Кристал Пэлас Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу оценки WhoScored SofaScore Бету (Норберту Берсике Гомеш Бетункал) Карлос Алькарас (футболист)
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 2
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Alehandro
Там ще в переможному матчі проти ВестГема Ярмолюк на останні 20 хвилин виходив, але, схоже, ця інформація уваги не заслуговує, бо зараз же стільки новин про вітчизняний футбол - про всі і не згадаєш...) та і куди важливіше - які саме матюки Беллінгем сказав арбітру)
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