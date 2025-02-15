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  4. Аманда Анисимова – Алена Остапенко. Финал в Катаре. Видеообзор матча
WTA
15 февраля 2025, 23:19 |
161
0

Аманда Анисимова – Алена Остапенко. Финал в Катаре. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор решающего поединка на турнире WTA 1000 в Дохе

15 февраля 2025, 23:19 |
161
0
Аманда Анисимова – Алена Остапенко. Финал в Катаре. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

15 февраля Аманда Анисимова переиграла Алену Остапенко в финале хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.

Представительница США победила оппонентку со счетом 6:4, 6:3. Это была вторая встреча соперниц, Аманда одержала первую победу в очных противостояниях.

Анисимова завоевала третий трофей на уровне WTA и крупнеший в карьере. Предыдущие два ее чемпионства были на соревнованиях WTA 250.

Видеообзор матча Аманда Анисимова – Алена Остапенко

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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