Аманда Анисимова – Алена Остапенко. Финал в Катаре. Видеообзор матча

15 февраля Аманда Анисимова переиграла Алену Остапенко в финале хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.

Представительница США победила оппонентку со счетом 6:4, 6:3. Это была вторая встреча соперниц, Аманда одержала первую победу в очных противостояниях.

Анисимова завоевала третий трофей на уровне WTA и крупнеший в карьере. Предыдущие два ее чемпионства были на соревнованиях WTA 250.

Видеообзор матча Аманда Анисимова – Алена Остапенко