WTA15 февраля 2025, 23:19 |
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Аманда Анисимова – Алена Остапенко. Финал в Катаре. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор решающего поединка на турнире WTA 1000 в Дохе
15 февраля 2025, 23:19 |
161
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15 февраля Аманда Анисимова переиграла Алену Остапенко в финале хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.
Представительница США победила оппонентку со счетом 6:4, 6:3. Это была вторая встреча соперниц, Аманда одержала первую победу в очных противостояниях.
Анисимова завоевала третий трофей на уровне WTA и крупнеший в карьере. Предыдущие два ее чемпионства были на соревнованиях WTA 250.
Видеообзор матча Аманда Анисимова – Алена Остапенко
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