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Украина. Премьер лига
15 февраля 2025, 22:50 |
602
0

Источник: Вингер Динамо продолжит карьеру в Заре

Андрей Маткевич сыграет вторую часть сезона за луганский клуб

15 февраля 2025, 22:50 |
602
0
Источник: Вингер Динамо продолжит карьеру в Заре
ФК Динамо. Андрей Маткевич

20-летний украинский винегр «Динамо» Андрей Маткевич сменит клуб.

По информации источника, по итогам турецкого сбора тренерский штаб луганского клуба «Заря» остался доволен потенциалом 20-летнего футболиста. Маткевич будет арендован у «Динамо» до конца этого сезона.

Маткевич в этом сезоне выступал в составе «Динамо U-19», где провел 12 матчей. На его счету пять голов и три результативные передачи.

Ранее «Динамо» дозаявило на сезон двух игроков. В списке – 16-летний вратарь.

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Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
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