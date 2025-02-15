Источник: Вингер Динамо продолжит карьеру в Заре

20-летний украинский винегр «Динамо» Андрей Маткевич сменит клуб.

По информации источника, по итогам турецкого сбора тренерский штаб луганского клуба «Заря» остался доволен потенциалом 20-летнего футболиста. Маткевич будет арендован у «Динамо» до конца этого сезона.

Маткевич в этом сезоне выступал в составе «Динамо U-19», где провел 12 матчей. На его счету пять голов и три результативные передачи.

Ранее «Динамо» дозаявило на сезон двух игроков. В списке – 16-летний вратарь.