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  4. Звезда Шахтера сменил номер. Под ним играл футболист сборной Украины
Украина. Премьер лига
15 февраля 2025, 21:51 |
1317
0

Звезда Шахтера сменил номер. Под ним играл футболист сборной Украины

Кевин теперь будет играть под 11-м номером

15 февраля 2025, 21:51 |
1317
0
Звезда Шахтера сменил номер. Под ним играл футболист сборной Украины
ФК Шахтер. Кевин

22-летний вингер «Шахтера» Кевин сменил игровой номер в донецком клубе.

Бразилец Кевин принял решение выступать под 11-м номером. Ранее бразилец в «Шахтере» выступал под 37-м номером на футболке.

За донецкий клуб до недавнего времени под 11-м номером выступал вингер сборной Украины Александр Зубков, который этой зимой за 6 миллионов евро перешел в турецкий клуб «Трабзонспор».

В этом сезоне на счету Кевина 19 поединков за донецкий клуб. Бразилец отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

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Шахтер Донецк Кевин (Шахтер) чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Зубков игровой номер
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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