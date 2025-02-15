Украина. Премьер лига15 февраля 2025, 21:51 |
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Звезда Шахтера сменил номер. Под ним играл футболист сборной Украины
Кевин теперь будет играть под 11-м номером
15 февраля 2025, 21:51 |
1317
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22-летний вингер «Шахтера» Кевин сменил игровой номер в донецком клубе.
Бразилец Кевин принял решение выступать под 11-м номером. Ранее бразилец в «Шахтере» выступал под 37-м номером на футболке.
За донецкий клуб до недавнего времени под 11-м номером выступал вингер сборной Украины Александр Зубков, который этой зимой за 6 миллионов евро перешел в турецкий клуб «Трабзонспор».
В этом сезоне на счету Кевина 19 поединков за донецкий клуб. Бразилец отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.
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