Бомбардир Осасуны сравнялся по голам с клубным рекордом в Ла Лиге
Произошло это в матче против мадридского «Реала»
Форвард «Осасуны» Анте Будимир в матче против мадридского «Реала» отметился голом и сравнялся по количеству забитых мячей с клубным рекордом в Ла Лиге (57).
15 февраля состоялась встреча 24-го тура чемпионата Испании между командами «Осасуна» и «Реал». Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.
До Будимира единоличным рекордсменом клуба по количеству голов в испанской лиге был Сабино Андонега (также 57).
В текущем сезоне Ла Лиги Анте провел 23 матча, забил 12 голов и отдал 1 ассист. «Осасуна» располагается на седьмом месте в таблице лиги (7 побед, 11 ничьих, 6 поражений), Реал – на первом (15 побед, 6 ничьих, 3 поражения).
57 - @osasuna_en topscorers in @LaLigaEN history:— OptaJose (@OptaJose) February 15, 2025
57 - ANTE BUDIMIR 🇭🇷
57 - Sabino Andonegui 🇪🇸
24 - Jan Urban 🇵🇱
Historical. 📖 pic.twitter.com/m2dTFdfOnV
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