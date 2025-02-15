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Испания
15 февраля 2025, 21:38 |
45
0

Бомбардир Осасуны сравнялся по голам с клубным рекордом в Ла Лиге

Произошло это в матче против мадридского «Реала»

15 февраля 2025, 21:38 |
45
0
Бомбардир Осасуны сравнялся по голам с клубным рекордом в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Анте Будимир

Форвард «Осасуны» Анте Будимир в матче против мадридского «Реала» отметился голом и сравнялся по количеству забитых мячей с клубным рекордом в Ла Лиге (57).

15 февраля состоялась встреча 24-го тура чемпионата Испании между командами «Осасуна» и «Реал». Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.

До Будимира единоличным рекордсменом клуба по количеству голов в испанской лиге был Сабино Андонега (также 57).

В текущем сезоне Ла Лиги Анте провел 23 матча, забил 12 голов и отдал 1 ассист. «Осасуна» располагается на седьмом месте в таблице лиги (7 побед, 11 ничьих, 6 поражений), Реал – на первом (15 побед, 6 ничьих, 3 поражения).

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Осасуна чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Осасуна - Реал Анте Будимир статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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