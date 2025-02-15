Бомбардир Осасуны сравнялся по голам с клубным рекордом в Ла Лиге

Форвард «Осасуны» Анте Будимир в матче против мадридского «Реала» отметился голом и сравнялся по количеству забитых мячей с клубным рекордом в Ла Лиге (57).

15 февраля состоялась встреча 24-го тура чемпионата Испании между командами «Осасуна» и «Реал». Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.

До Будимира единоличным рекордсменом клуба по количеству голов в испанской лиге был Сабино Андонега (также 57).

В текущем сезоне Ла Лиги Анте провел 23 матча, забил 12 голов и отдал 1 ассист. «Осасуна» располагается на седьмом месте в таблице лиги (7 побед, 11 ничьих, 6 поражений), Реал – на первом (15 побед, 6 ничьих, 3 поражения).