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Украина. Премьер лига
15 февраля 2025, 16:39 | Обновлено 15 февраля 2025, 17:00
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3

Дарио СРНА: «Шучу, что перееду в москву, чтобы там тоже началась война»

Хорват рассказал о своем отношении к войне

15 февраля 2025, 16:39 | Обновлено 15 февраля 2025, 17:00
350
3
Дарио СРНА: «Шучу, что перееду в москву, чтобы там тоже началась война»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарио Срна

Директор донецкого «Шахтера» по футболу Дарио Срна рассказал о своем отношении к войне.

«Это моя третья война. Я был в Хорватии в 1990-х годах во время конфликта на Балканах, в 2014 году в Донецке и сейчас.

Шучу с женой, что перееду в москву, чтобы там тоже началась война. Война – это самое страшное, что может быть в мире.

Жизнь людей не имеет такого значения, как раньше. Это противно. Сколько детей осталось без родителей? Сколько человек погибло?», – цитирует хорвата The National.

Ранее Срна признался, что рад, что «Шахтер» в текущем сезоне больше не сыграет с «Полесьем».

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Дарио Срна Шахтер Донецк российско-украинская война
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Remark
Не жартуй, їдь!
Ми «за», щоб там була ві йна!
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+1
Lulinnha
В Москву не обязательно. А в ДНР легко может переехать... 
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+1
Первый Среди Равных
Так це ти виявляється приніс війну в Україну
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-2
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