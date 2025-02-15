Дарио СРНА: «Шучу, что перееду в москву, чтобы там тоже началась война»
Хорват рассказал о своем отношении к войне
Директор донецкого «Шахтера» по футболу Дарио Срна рассказал о своем отношении к войне.
«Это моя третья война. Я был в Хорватии в 1990-х годах во время конфликта на Балканах, в 2014 году в Донецке и сейчас.
Шучу с женой, что перееду в москву, чтобы там тоже началась война. Война – это самое страшное, что может быть в мире.
Жизнь людей не имеет такого значения, как раньше. Это противно. Сколько детей осталось без родителей? Сколько человек погибло?», – цитирует хорвата The National.
Ранее Срна признался, что рад, что «Шахтер» в текущем сезоне больше не сыграет с «Полесьем».
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