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Украина. Премьер лига
15 февраля 2025, 15:17 | Обновлено 15 февраля 2025, 15:28
462
2

Украинский вратарь признался, что играл в фарм-клубе киевского Динамо

Всеволод Романенко вспомнил период карьеры в «Закарпатье»

15 февраля 2025, 15:17 | Обновлено 15 февраля 2025, 15:28
462
2
Украинский вратарь признался, что играл в фарм-клубе киевского Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

Бывший футболист «Закарпатья» Всеволод Романенко признался, что его команда была фарм-клубом киевского «Динамо», а также поделился мнением о работе наставника Юрия Калитвинцева:

– После Крыма вы отправились в «Закарпатье», которое на тот момент возглавлял начинающий тренер Юрий Калитвинцев.

– Да, после ситуации с «Таврией» я вернулся в Киев, а потом перебрался в «Закарпатье», куда в то время многих динамовцев отправляли. Тогда «Закарпатье» – это фактически фарм-клуб «Динамо». Это была команда Шуфрича, но зарплату нам платило «Динамо».

– Что можете сказать о работе под руководством Калитвинцева, который позже работал и в национальной сборной Украины?

– Да он в тот момент только игровую карьеру закончил, только начинал тренировать. В том «Закарпатье» и Витя Леоненко играл, который в свое время привел Калитвинцева в киевское «Динамо». Калитвинцев – футболист от Бога, хотя в Киев он тогда приезжал с переломом ноги. Знаю, что Леоненко очень большую роль сыграл в его переходе в Киев, – рассказал Романенко.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Закарпатье Ужгород Всеволод Романенко
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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Oleksandr
Це була команда Шуфрича, але зарплату нам платило «Динамо».В черговий раз підтвердження тому, що гниле Дно могло виграти тільки за рахунок бабла ФК ОПЗЖ 🤮
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0
Pavel_i_CO
А на фото в формі "ілічьовтса")) То чий фарм?...був 
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