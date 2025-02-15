Украинский вратарь признался, что играл в фарм-клубе киевского Динамо

Бывший футболист «Закарпатья» Всеволод Романенко признался, что его команда была фарм-клубом киевского «Динамо», а также поделился мнением о работе наставника Юрия Калитвинцева:

– После Крыма вы отправились в «Закарпатье», которое на тот момент возглавлял начинающий тренер Юрий Калитвинцев.

– Да, после ситуации с «Таврией» я вернулся в Киев, а потом перебрался в «Закарпатье», куда в то время многих динамовцев отправляли. Тогда «Закарпатье» – это фактически фарм-клуб «Динамо». Это была команда Шуфрича, но зарплату нам платило «Динамо».

– Что можете сказать о работе под руководством Калитвинцева, который позже работал и в национальной сборной Украины?

– Да он в тот момент только игровую карьеру закончил, только начинал тренировать. В том «Закарпатье» и Витя Леоненко играл, который в свое время привел Калитвинцева в киевское «Динамо». Калитвинцев – футболист от Бога, хотя в Киев он тогда приезжал с переломом ноги. Знаю, что Леоненко очень большую роль сыграл в его переходе в Киев, – рассказал Романенко.