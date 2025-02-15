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  4. Воспитанник Динамо рассказал, кто в клубе ломал штанги и был очень нервным
Украина. Премьер лига
15 февраля 2025, 11:33 |
1371
0

Воспитанник Динамо рассказал, кто в клубе ломал штанги и был очень нервным

Всеволод Романенко поделился мнением о выступлениях Максима Коваля

15 февраля 2025, 11:33 |
1371
0
Воспитанник Динамо рассказал, кто в клубе ломал штанги и был очень нервным
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Коваль

Воспитанник киевского «Динамо» Всеволод Романенко рассказал об игре голкиперов команды за время его карьеры в Киеве:

– Хотелось с вами поговорить о голкиперах «Динамо», поскольку вы воспитанник этого клуба. Кто в свое время был ближе к тому, чтобы вытеснить из основы Александра Шовковского?

– Да никто. Понимаете, Шовковский играл не потому, что он легенда, а потому, что он сильный. Никто рядом с ним не стоял.

– В конце 2000-х большие авансы выдавали Максиму Ковалю, которого «Динамо» приобрело у запорожского «Металлурга»...

– А почему его купили у «Динамо»? Потому что Шовковский получил травму. Все.

– Но ведь начинал Коваль в Киеве неплохо. Что дальше пошло не так? Я слышал, что у него были очень серьезные проблемы с контролем своих эмоций.

– Да, было такое. Он штанги ломал, манекены шипами резал, одним словом нервы показывал. Макс ошибся, а кто виноват? Конечно, манекен. Ну, он и режет тот манекен шипами... Были ли у Коваля серьезные именно вратарские задатки? Нет, – признался Романенко.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Александр Шовковский Всеволод Романенко Максим Коваль (футболист)
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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