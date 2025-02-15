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Украина. Премьер лига
15 февраля 2025, 14:34 |
309
1

Клуб УПЛ вернулся со сборов в Словении и провел первую тренировку

Львовский «Рух» продолжает подготовку к матчам Украинской Премьер-лиги

15 февраля 2025, 14:34 |
309
1
Клуб УПЛ вернулся со сборов в Словении и провел первую тренировку
ФК Рух Львов

Львовский «Рух» вернулся с тренировочных сборов, которые проводил в Словении – там клуб готовился к началу второй части сезона Украинской Премьер-лиги.

13 февраля футболисты провели силовую тренировку в зале, а на следующий день команда продолжила занятия на базе в Винниках.

22 февраля «Рух» сыграет против черкасского ЛНЗ, поединок пройдет на «Арене Львов». Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени. Это будет первая официальная игра «желто-черных» в 2025 году.

Львовский клуб набрал 23 балла и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата. В последнем товарищеском матче подопечные Виталия Пономарева не сумели одолеть словенский «Триглав» – встреча завершилась со счетом 2:2.

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Николай Титюк Источник: ФК Рух Львов
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Mark4854590
Цікаво що Рух обрав Словенію. Інші поїхали або в Туреччину, або в Іспанію, як ЛНЗ та Кривбас
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