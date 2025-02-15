Клуб УПЛ вернулся со сборов в Словении и провел первую тренировку

Львовский «Рух» вернулся с тренировочных сборов, которые проводил в Словении – там клуб готовился к началу второй части сезона Украинской Премьер-лиги.

13 февраля футболисты провели силовую тренировку в зале, а на следующий день команда продолжила занятия на базе в Винниках.

22 февраля «Рух» сыграет против черкасского ЛНЗ, поединок пройдет на «Арене Львов». Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени. Это будет первая официальная игра «желто-черных» в 2025 году.

Львовский клуб набрал 23 балла и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата. В последнем товарищеском матче подопечные Виталия Пономарева не сумели одолеть словенский «Триглав» – встреча завершилась со счетом 2:2.