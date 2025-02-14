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Украина. Премьер лига
14 февраля 2025, 11:58 | Обновлено 14 февраля 2025, 12:14
27
0

Рух – Триглав – 2:2. Упустили победу. Видео голов и обзор матча

Львовский клуб программу контрольных матчей на сборах в Словении завершил ничьей

14 февраля 2025, 11:58 | Обновлено 14 февраля 2025, 12:14
27
0
Рух – Триглав – 2:2. Упустили победу. Видео голов и обзор матча
ФК Рух

Учебно-тренировочные сборы «Руха» в Словении подходят к концу. В последнем из запланированных спаррингов представитель УПЛ встретился с клубом «Триглав» (Словения).

«Рух» повел в счете уже на 2-й минуте поединка после эффектного удара Ростислава Ляха. А уже на 12-й минуте левый защитник львовского клуба оформил дубль. Вторая половина матча началась с двух голов словенского клуба. На 52-й минуте мяч в собственные ворота отправил Виталий Холод. А спустя две минуты «Триглав» сравнял счет благодаря голу Шушняры.

Товарищеский матч. 12 февраля. Чатеж, Словения

«Рух» (Львов, Украина) – «Триглав» (Крань, Словения) – 2:2

Голы: Лях, 2, 12 – Холод, 52 (автогол), Шушняра, 54

«Рух»: Ледвий (Вановский, 46), Лях (Рунич, 59), Холод (Слюсарь, 59), Дидык, Слюбик, Китела (Ременяк, 59), Пидгурский (Притула, 59), Горин (Рябов, 46), Карабин (Тлумак, 46), Климчук (Едсон, 59), игрок на просмотре (Кирикович, 59).

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Сергей Турчак Источник: ФК Рух Львов
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