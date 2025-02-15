«Колена тряслись». Экс-голкипер Динамо – о Лобановском

Бывший голкипер киевского «Динамо» Всеволод Романенко рассказал о периоде игры за «бело-синих», когда киевский клуб возглавлял легендарный Валерий Лобановский.

«На тот момент были очень сильны Динамо-2, Динамо-3, поэтому о попадании в заявку никто толком не знал. Помню, что был в заявке на Лигу чемпионов, даже была футболка с 20-м номером. А с Валерием Васильевичем работалось очень хорошо. Я был на нескольких сборах в Рюйте, куда Лобановский брал первую и вторую команды Динамо. Это незабываемый период.

«Помню, как в аэропорту он всегда со всеми здоровался за руку и смотрел прямо в глаза. Но когда я подходил к Лобановскому, то, вы и сами понимаете, что отнимало дар речи, колени тряслись.

На теоретических занятиях мы сидели все вместе, а на том собрании в Руйте нас было около 45 человек. И вот мы с открытым ртом слушали Валерия Васильевича», – сказал Романенко.