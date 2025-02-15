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  4. «Колена тряслись». Экс-голкипер Динамо – о Лобановском
Украина. Премьер лига
15 февраля 2025, 13:46 |
327
0

«Колена тряслись». Экс-голкипер Динамо – о Лобановском

Всеволод Романенко рассказал о совместной работе с Валерием Лобановским

15 февраля 2025, 13:46 |
327
0
«Колена тряслись». Экс-голкипер Динамо – о Лобановском
ФК Динамо Киев. Валерий Лобановский

Бывший голкипер киевского «Динамо» Всеволод Романенко рассказал о периоде игры за «бело-синих», когда киевский клуб возглавлял легендарный Валерий Лобановский.

«На тот момент были очень сильны Динамо-2, Динамо-3, поэтому о попадании в заявку никто толком не знал. Помню, что был в заявке на Лигу чемпионов, даже была футболка с 20-м номером. А с Валерием Васильевичем работалось очень хорошо. Я был на нескольких сборах в Рюйте, куда Лобановский брал первую и вторую команды Динамо. Это незабываемый период.

«Помню, как в аэропорту он всегда со всеми здоровался за руку и смотрел прямо в глаза. Но когда я подходил к Лобановскому, то, вы и сами понимаете, что отнимало дар речи, колени тряслись.

На теоретических занятиях мы сидели все вместе, а на том собрании в Руйте нас было около 45 человек. И вот мы с открытым ртом слушали Валерия Васильевича», – сказал Романенко.

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Всеволод Романенко Валерий Лобановский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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