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  4. Источник: Клуб УПЛ отказался подписывать экс-голкипера Шахтера
Украина. Премьер лига
15 февраля 2025, 12:19 |
242
1

Источник: Клуб УПЛ отказался подписывать экс-голкипера Шахтера

Полтавский клуб отказался от подписания Алексея Шевченко

15 февраля 2025, 12:19 |
242
1
Источник: Клуб УПЛ отказался подписывать экс-голкипера Шахтера
ФК Шахтер Донецк. Алексей Шевченко

Полтавская «Ворскла» отказалась от подписания находившегося на просмотре бывшего голкипера донецкого «Шахтера» Алексея Шевченко.

По информации источника, Полтавский клуб пригласил 32-летнего украинца на просмотр во время зимних сборов в Турции.

В итоге тренерский штаб «Ворсклы» принял решение не подписывать контракт с футболистом из-за того, что возобновление после травмы основного вратаря клуба Павла Исенко проходит в лучшем темпе, чем ожидалось ранее.

Алексей Шевченко находится без клуба. Последним местом работы украинского голкипера был польский клуб «Заглембе» Сосновец из Польши.

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Алексей Шевченко Ворскла Полтава Заглембе Сосновец Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Добре, що Ісенко швидко відновлюється. А Шевченку - побажання знайти свій клуб
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