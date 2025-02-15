Источник: Клуб УПЛ отказался подписывать экс-голкипера Шахтера

Полтавская «Ворскла» отказалась от подписания находившегося на просмотре бывшего голкипера донецкого «Шахтера» Алексея Шевченко.

По информации источника, Полтавский клуб пригласил 32-летнего украинца на просмотр во время зимних сборов в Турции.

В итоге тренерский штаб «Ворсклы» принял решение не подписывать контракт с футболистом из-за того, что возобновление после травмы основного вратаря клуба Павла Исенко проходит в лучшем темпе, чем ожидалось ранее.

Алексей Шевченко находится без клуба. Последним местом работы украинского голкипера был польский клуб «Заглембе» Сосновец из Польши.