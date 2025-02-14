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Украина. Премьер лига
14 февраля 2025, 21:39 | Обновлено 14 февраля 2025, 22:44
695
0

Защитник Шахтера продолжает находиться на просмотре в ЛНЗ

Левый защитник Виктор Корниенко может стать игроком черкасской команды

14 февраля 2025, 21:39 | Обновлено 14 февраля 2025, 22:44
695
0
Защитник Шахтера продолжает находиться на просмотре в ЛНЗ
ФК Шахтер. Виктор Корниенко

25-летний левый защитник «Шахтера» Виктор Корниенко уже несколько недель проходит просмотр в черкасском клубе ЛНЗ.

Пока коуч ЛНЗ Роман Григорчук не принял окончательного решения относительно Корниенко. В черкасском клубе рассчитывают усилить позицию левого защитника.

Кориненко первую часть сезона 2024/25 провел в аренде в полтавской «Ворскле». Несмотря на то, что соглашение «Ворсклы» с «Шахтером» было рассчитано до лета 2025 года, полтавский клуб больше не рассчитывает на Виктора.

В текущем сезоне УПЛ защитник провел 8 матчей УПЛ за «Ворсклу» и отметился одним голом, а также сыграл 1 поединок Кубка Украины. В активе Виктора Корниенко – два матча и один гол за сборную Украины.

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Виктор Корниенко ЛНЗ Черкассы трансферы УПЛ трансферы просмотр игроков Шахтер Донецк Ворскла Полтава
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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