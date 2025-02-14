Защитник Шахтера продолжает находиться на просмотре в ЛНЗ

25-летний левый защитник «Шахтера» Виктор Корниенко уже несколько недель проходит просмотр в черкасском клубе ЛНЗ.

Пока коуч ЛНЗ Роман Григорчук не принял окончательного решения относительно Корниенко. В черкасском клубе рассчитывают усилить позицию левого защитника.

Кориненко первую часть сезона 2024/25 провел в аренде в полтавской «Ворскле». Несмотря на то, что соглашение «Ворсклы» с «Шахтером» было рассчитано до лета 2025 года, полтавский клуб больше не рассчитывает на Виктора.

В текущем сезоне УПЛ защитник провел 8 матчей УПЛ за «Ворсклу» и отметился одним голом, а также сыграл 1 поединок Кубка Украины. В активе Виктора Корниенко – два матча и один гол за сборную Украины.