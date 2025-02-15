Александрия проводит спарринг с ФК Рига. Стартовые составы
Команда Руслана Ротаня играет контрольный матч
«Александрия» к продолжению сезона готовится на учебно-тренировочных сборах в Турции. В субботу, 15 февраля, подопечные Руслана Ротаня проведут контрольный матч с ФК «Рига».
«Рига» прошлый чемпионат Латвии завершила на втором месте. В 36 матчах команда набрала 87 очков (27 побед, 6 ничьих и 3 поражения). Отставание от чемпиона составило три очка.
Свой предыдущий матч на сборах команда Руслана Ротаня играла с грузинским клубом «Иберия 1999». «Александрия» одержала победу со счетом 3:1. Счет в матче открыл Безерра. А затем Александр Филиппов отметился дублем.
Ранее сообщалось, что легионер рассказал, на что хватает зарплаты в «Александрии».
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