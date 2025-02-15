Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия проводит спарринг с ФК Рига. Стартовые составы
Товарищеские матчи
Александрия
15.02.2025 16:00 – 45+ 1 : 1
Рига
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 февраля 2025, 15:59 | Обновлено 15 февраля 2025, 16:01
179
0

Александрия проводит спарринг с ФК Рига. Стартовые составы

Команда Руслана Ротаня играет контрольный матч

15 февраля 2025, 15:59 | Обновлено 15 февраля 2025, 16:01
179
0
Александрия проводит спарринг с ФК Рига. Стартовые составы
ФК Александрия

«Александрия» к продолжению сезона готовится на учебно-тренировочных сборах в Турции. В субботу, 15 февраля, подопечные Руслана Ротаня проведут контрольный матч с ФК «Рига».

«Рига» прошлый чемпионат Латвии завершила на втором месте. В 36 матчах команда набрала 87 очков (27 побед, 6 ничьих и 3 поражения). Отставание от чемпиона составило три очка.

Свой предыдущий матч на сборах команда Руслана Ротаня играла с грузинским клубом «Иберия 1999». «Александрия» одержала победу со счетом 3:1. Счет в матче открыл Безерра. А затем Александр Филиппов отметился дублем.

Ранее сообщалось, что легионер рассказал, на что хватает зарплаты в «Александрии».

По теме:
Металлист 1925 – ФК Николаев – 2:1. Юрченко не забил пенальти. Видео голов
Гол Когута принес победу. Левый Берег обыграл Шериф
Сергей ШИЩЕНКО: «На сборах выполнили все, что планировали»
Александрия Рига контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы стартовые составы
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Сборы Динамо подходят к финишу. Тест на скорость: кто самый быстрый?
Футбол | 15 февраля 2025, 15:54 0
ВИДЕО. Сборы Динамо подходят к финишу. Тест на скорость: кто самый быстрый?
ВИДЕО. Сборы Динамо подходят к финишу. Тест на скорость: кто самый быстрый?

Защитник Денис Попов показал наилучшие показатели стартовой скорости

Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. У Салаха теперь новый конкурент
Футбол | 15 февраля 2025, 00:23 0
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. У Салаха теперь новый конкурент
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. У Салаха теперь новый конкурент

Рейтинг ЗМ от GiveMeSport

Экс-голкипер Динамо: «Помню, что Хачериди избивали в душевой»
Футбол | 15.02.2025, 10:16
Экс-голкипер Динамо: «Помню, что Хачериди избивали в душевой»
Экс-голкипер Динамо: «Помню, что Хачериди избивали в душевой»
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка престижного турнира в Дубае
Теннис | 15.02.2025, 12:12
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка престижного турнира в Дубае
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка престижного турнира в Дубае
Падение королевы. Остапенко вынесла Свентек и вышла в финал турнира в Дохе
Теннис | 14.02.2025, 17:35
Падение королевы. Остапенко вынесла Свентек и вышла в финал турнира в Дохе
Падение королевы. Остапенко вынесла Свентек и вышла в финал турнира в Дохе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег
ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег
14.02.2025, 13:38 15
Футбол
Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе
Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе
13.02.2025, 16:27 11
Теннис
Все решилось в концовке. Известна оценка Бущана за матч с Аль-Кадисией
Все решилось в концовке. Известна оценка Бущана за матч с Аль-Кадисией
13.02.2025, 20:15 3
Футбол
Остапенко обратилась к фанатам после победы над их любимицей в Катаре
Остапенко обратилась к фанатам после победы над их любимицей в Катаре
13.02.2025, 22:16 4
Теннис
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
14.02.2025, 08:10
Футбол
ВИДЕО. Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде
ВИДЕО. Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде
15.02.2025, 06:51 3
Бокс
Усик признался, кому после него перейдет корона бокса в хевивейте
Усик признался, кому после него перейдет корона бокса в хевивейте
15.02.2025, 07:15 10
Бокс
«Я в этом не уверен». Тренер Борнмута рассказал о работе с Забарным
«Я в этом не уверен». Тренер Борнмута рассказал о работе с Забарным
13.02.2025, 19:54 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем