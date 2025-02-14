«Это главное». Легионер рассказал, на что хватает зарплаты в Александрии

Французский новичок «Александрии» Тео Ндика в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, на что хватает зарплаты в «Александрии». Футболист признался, что заработанные в Украине деньги позволят ему содержать семью.

– Какую зарплату тебе предложили в «Александрии»? Больше ли она, чем в предыдущей команде?

– В «Александрии» мне предложили зарплату, позволяющую содержать себя и свою семью, а это самое главное.

Ранее Ндика заявил, что раньше его брат играл с Андреем Ярмоленко.