Украина. Премьер лига14 февраля 2025, 12:46 | Обновлено 14 февраля 2025, 13:01
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«Это главное». Легионер рассказал, на что хватает зарплаты в Александрии
Тео Ндика рассказал о финансах
14 февраля 2025, 12:46 | Обновлено 14 февраля 2025, 13:01
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Французский новичок «Александрии» Тео Ндика в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, на что хватает зарплаты в «Александрии». Футболист признался, что заработанные в Украине деньги позволят ему содержать семью.
– Какую зарплату тебе предложили в «Александрии»? Больше ли она, чем в предыдущей команде?
– В «Александрии» мне предложили зарплату, позволяющую содержать себя и свою семью, а это самое главное.
Ранее Ндика заявил, что раньше его брат играл с Андреем Ярмоленко.
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