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Украина. Премьер лига
14 февраля 2025, 12:46 | Обновлено 14 февраля 2025, 13:01
612
1

«Это главное». Легионер рассказал, на что хватает зарплаты в Александрии

Тео Ндика рассказал о финансах

14 февраля 2025, 12:46 | Обновлено 14 февраля 2025, 13:01
612
1
«Это главное». Легионер рассказал, на что хватает зарплаты в Александрии
ФК Александрия. Тео Ндика

Французский новичок «Александрии» Тео Ндика в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, на что хватает зарплаты в «Александрии». Футболист признался, что заработанные в Украине деньги позволят ему содержать семью.

– Какую зарплату тебе предложили в «Александрии»? Больше ли она, чем в предыдущей команде?

– В «Александрии» мне предложили зарплату, позволяющую содержать себя и свою семью, а это самое главное.

Ранее Ндика заявил, что раньше его брат играл с Андреем Ярмоленко.

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Тео Ндика Матам Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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FC_Shakhtar1936
ЧТОБ НА ПОКУШАТЬ ХВАТАЛО, ЭТО ГЛАВНОЕ, ЧТО ЖЕ ЕЩЕ
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