«С ним тяжело». Экс-игрок Волыни сказал все, что думает о Кварцяном

Украинский полузащитник Вячеслав Шарпар рассказал о периоде своей карьеры в луцкой «Волыни» под руководством Виталия Кварцяного.

– Как происходил ваш первый приход в Волынь?

– Мне позвонил Александр Ярощук, я был с ним знаком, он раньше работал в «Нефтянике». Я перед переходом в Волынь играл в аренде за Десну и в матче против луцкой команды хорошо себя проявил. Тогда у меня было два варианта – «Александрия» и «Волынь». Финансовые условия предлагали одинаковые, но Ярощук меня уговорил переехать в Луцк, заверив, что у команды серьезная задача – выйти в УПЛ. В итоге мы выполнили эту задачу.

Виталий Кварцяный собрал хорошую команду для Первой лиги – Симинин, Пичкур, Пищур, Ндоя, Мостовой, Майкон, Рамон, Герасимюк и другие.

– Не боялись тогда идти к Виталию Кварцяному? Все знают его нагрузку, овчарку, бронежилеты…

– Я все это прошел, хотя до этого не знал, что именно таковые будут нагрузки. Я приехал на сборы в Ялту, а там три тренировки в день – первая в шесть утра.

– Были у вас конфликты с Кварцяным?

– А как без них с Кварцяным? С ним тяжело работать, но он быстро отходит, все это знали и знают.