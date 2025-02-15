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  4. «С ним тяжело». Экс-игрок Волыни сказал все, что думает о Кварцяном
Украина. Премьер лига
15 февраля 2025, 11:31 |
424
0

«С ним тяжело». Экс-игрок Волыни сказал все, что думает о Кварцяном

Вячеслав Шарпар вспомнил период карьеры в Луцке

15 февраля 2025, 11:31 |
424
0
«С ним тяжело». Экс-игрок Волыни сказал все, что думает о Кварцяном
ФК Волынь. Виталий Кварцяный

Украинский полузащитник Вячеслав Шарпар рассказал о периоде своей карьеры в луцкой «Волыни» под руководством Виталия Кварцяного.

– Как происходил ваш первый приход в Волынь?

– Мне позвонил Александр Ярощук, я был с ним знаком, он раньше работал в «Нефтянике». Я перед переходом в Волынь играл в аренде за Десну и в матче против луцкой команды хорошо себя проявил. Тогда у меня было два варианта – «Александрия» и «Волынь». Финансовые условия предлагали одинаковые, но Ярощук меня уговорил переехать в Луцк, заверив, что у команды серьезная задача – выйти в УПЛ. В итоге мы выполнили эту задачу.

Виталий Кварцяный собрал хорошую команду для Первой лиги – Симинин, Пичкур, Пищур, Ндоя, Мостовой, Майкон, Рамон, Герасимюк и другие.

– Не боялись тогда идти к Виталию Кварцяному? Все знают его нагрузку, овчарку, бронежилеты…

– Я все это прошел, хотя до этого не знал, что именно таковые будут нагрузки. Я приехал на сборы в Ялту, а там три тренировки в день – первая в шесть утра.

– Были у вас конфликты с Кварцяным?

– А как без них с Кварцяным? С ним тяжело работать, но он быстро отходит, все это знали и знают.

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Вячеслав Шарпар Виталий Кварцяный Волынь Луцк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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