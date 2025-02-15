«Двойная, двойная». Известно, как звезды Металлиста разводили Ярославского

Бывший полузащитник харьковского «Металлиста» Вячеслав Шарпар рассказал о финансовых аппетитах звездных легионеров харьковского клуба при Александре Ярославском.

– И ваши финансовые условия значительно улучшились. К тому времени Александр Ярославский был щедрым, правда?

– Да, это правда. При Ярославском все было солидно и все своевременно выплачивалось. Пока он находился в «Металлисте», никаких претензий по финансам вообще ни у кого не было. Ярославский очень часто на базу приезжал, общался с командой.

– Было ли такое, что Ярославский мог выплатить двойную премию?

– Это все больше шло от бразильцев, которые в раздевалке после удачной игры пели: Ярославский, Ярославский, двойная премия. После этого Ярославский уже не мог отказать.

Ранее Вячеслав Шарпар вспомнил свой переход в расположение харьковского клуба.