Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Двойная, двойная». Известно, как звезды Металлиста разводили Ярославского
Украина. Премьер лига
15 февраля 2025, 10:32 |
896
0

«Двойная, двойная». Известно, как звезды Металлиста разводили Ярославского

Вячеслав Шарпар расскзаал о финансовых делах звездного «Металлиста»

15 февраля 2025, 10:32 |
896
0
«Двойная, двойная». Известно, как звезды Металлиста разводили Ярославского
ФК Металлист. Александр Ярославский

Бывший полузащитник харьковского «Металлиста» Вячеслав Шарпар рассказал о финансовых аппетитах звездных легионеров харьковского клуба при Александре Ярославском.

– И ваши финансовые условия значительно улучшились. К тому времени Александр Ярославский был щедрым, правда?

– Да, это правда. При Ярославском все было солидно и все своевременно выплачивалось. Пока он находился в «Металлисте», никаких претензий по финансам вообще ни у кого не было. Ярославский очень часто на базу приезжал, общался с командой.

– Было ли такое, что Ярославский мог выплатить двойную премию?

– Это все больше шло от бразильцев, которые в раздевалке после удачной игры пели: Ярославский, Ярославский, двойная премия. После этого Ярославский уже не мог отказать.

Ранее Вячеслав Шарпар вспомнил свой переход в расположение харьковского клуба.

По теме:
Экс-голкипер Динамо: «Помню, что Хачериди избивали в душевой»
«Кварцяный договорился». Шарпар – о переходе в звездный Металлист
«На**я мне те бутсы». Как Кварцяный отправил Хачериди на барахолку
Вячеслав Шарпар Металлист Харьков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три молодых вратаря с опытом в УПЛ, которыми Динамо может заменить Бущана
Футбол | 14 февраля 2025, 11:19 16
Три молодых вратаря с опытом в УПЛ, которыми Динамо может заменить Бущана
Три молодых вратаря с опытом в УПЛ, которыми Динамо может заменить Бущана

У киевского клуба теоретически весьма неплохой выбор в домашней лиге

ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег
Футбол | 14 февраля 2025, 13:38 17
ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег
ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег

Для семьи Виктора Корниенко комфортная сумма для жизни – 5-8 тысяч долларов в месяц

Лестер – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 15.02.2025, 09:12
Лестер – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Лестер – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Рекордные деньги. Известно, сколько Беринчик заработает за бой с Дэвисом
Бокс | 15.02.2025, 06:00
Рекордные деньги. Известно, сколько Беринчик заработает за бой с Дэвисом
Рекордные деньги. Известно, сколько Беринчик заработает за бой с Дэвисом
Кейшон ДЭВИС: «Хочу обратиться к команде Беринчика. Украинцы не такие...»
Бокс | 14.02.2025, 13:33
Кейшон ДЭВИС: «Хочу обратиться к команде Беринчика. Украинцы не такие...»
Кейшон ДЭВИС: «Хочу обратиться к команде Беринчика. Украинцы не такие...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
14.02.2025, 08:10
Футбол
Клаудио РАНЬЕРИ: «После матча я запретил команде благодарить арбитра»
Клаудио РАНЬЕРИ: «После матча я запретил команде благодарить арбитра»
14.02.2025, 03:01
Футбол
Костюк не сумела выйти в полуфинал турнира в Дохе, уступив в матче-триллере
Костюк не сумела выйти в полуфинал турнира в Дохе, уступив в матче-триллере
13.02.2025, 22:35 52
Теннис
Остапенко обратилась к фанатам после победы над их любимицей в Катаре
Остапенко обратилась к фанатам после победы над их любимицей в Катаре
13.02.2025, 22:16 4
Теннис
У Забарного есть большой поклонник. Украинец летом будет трансферной целью
У Забарного есть большой поклонник. Украинец летом будет трансферной целью
13.02.2025, 21:20 8
Футбол
Челси принял решение по Мудрику. Клуб потратит 80 миллионов евро
Челси принял решение по Мудрику. Клуб потратит 80 миллионов евро
13.02.2025, 20:28 4
Футбол
«Об этой истории узнал Зеленский». Шаран – об избиении россиян на сборах
«Об этой истории узнал Зеленский». Шаран – об избиении россиян на сборах
13.02.2025, 15:00 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем