«Двойная, двойная». Известно, как звезды Металлиста разводили Ярославского
Вячеслав Шарпар расскзаал о финансовых делах звездного «Металлиста»
Бывший полузащитник харьковского «Металлиста» Вячеслав Шарпар рассказал о финансовых аппетитах звездных легионеров харьковского клуба при Александре Ярославском.
– И ваши финансовые условия значительно улучшились. К тому времени Александр Ярославский был щедрым, правда?
– Да, это правда. При Ярославском все было солидно и все своевременно выплачивалось. Пока он находился в «Металлисте», никаких претензий по финансам вообще ни у кого не было. Ярославский очень часто на базу приезжал, общался с командой.
– Было ли такое, что Ярославский мог выплатить двойную премию?
– Это все больше шло от бразильцев, которые в раздевалке после удачной игры пели: Ярославский, Ярославский, двойная премия. После этого Ярославский уже не мог отказать.
Ранее Вячеслав Шарпар вспомнил свой переход в расположение харьковского клуба.
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