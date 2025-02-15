«Кварцяный договорился». Шарпар – о переходе в звездный Металлист

Украинский полузащитник Вячеслав Шарпар рассказал, как в свое время переходил к расположению денежного харьковского «Металлиста», просто кишащего звездными исполнителями.

– Зимой 2011 вас пригласил «Металлист», где тогда в команде уже были Папа Гуе, Эдмар, Валяев, Клейтон Шавьер и другие. Не страшно ли было ехать в харьковскую команду?

– Тогда было не страшно, потому что ехали на просмотр. Мне об этом сказал Александр Пищур: «Мы едем на просмотр в «Металлист», Кварцяный договорился». Мы тогда были на собрании в Крыму, и я сказал: «Хорошо, поедем».

Мы вернулись и потом поехали на собрание с «Металлистом» в Дубае. Уровень игроков был совсем иным, у Мирона Маркевича все тренировки через пас, технические футболисты этому способствовали. Маркевич ставил такой футбол, чтобы нравился болельщикам.

– Переговоры о вашем подписании шли долго. Правда, что за вас «Металлист» заплатил «Волыни» два миллиона евро?

– На самом деле, сумма была немного другая – 1,6 млн долларов, потому что я сам видел в контракте эти цифры.