Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Кварцяный договорился». Шарпар – о переходе в звездный Металлист
Украина. Премьер лига
15 февраля 2025, 09:57 |
432
0

«Кварцяный договорился». Шарпар – о переходе в звездный Металлист

Вячеслав стал игроком «Металлиста» в 2011 году

15 февраля 2025, 09:57 |
432
0
«Кварцяный договорился». Шарпар – о переходе в звездный Металлист
ФК Ворскла. Вячеслав Шарпар

Украинский полузащитник Вячеслав Шарпар рассказал, как в свое время переходил к расположению денежного харьковского «Металлиста», просто кишащего звездными исполнителями.

– Зимой 2011 вас пригласил «Металлист», где тогда в команде уже были Папа Гуе, Эдмар, Валяев, Клейтон Шавьер и другие. Не страшно ли было ехать в харьковскую команду?

– Тогда было не страшно, потому что ехали на просмотр. Мне об этом сказал Александр Пищур: «Мы едем на просмотр в «Металлист», Кварцяный договорился». Мы тогда были на собрании в Крыму, и я сказал: «Хорошо, поедем».

Мы вернулись и потом поехали на собрание с «Металлистом» в Дубае. Уровень игроков был совсем иным, у Мирона Маркевича все тренировки через пас, технические футболисты этому способствовали. Маркевич ставил такой футбол, чтобы нравился болельщикам.

– Переговоры о вашем подписании шли долго. Правда, что за вас «Металлист» заплатил «Волыни» два миллиона евро?

– На самом деле, сумма была немного другая – 1,6 млн долларов, потому что я сам видел в контракте эти цифры.

По теме:
«Двойная, двойная». Известно, как звезды Металлиста разводили Ярославского
Экс-голкипер Динамо: «Помню, что Хачериди избивали в душевой»
«На**я мне те бутсы». Как Кварцяный отправил Хачериди на барахолку
Вячеслав Шарпар Металлист Харьков Виталий Кварцяный Мирон Маркевич чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Волынь Луцк
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик признался, кому после него перейдет корона бокса в хевивейте
Бокс | 15 февраля 2025, 07:15 6
Усик признался, кому после него перейдет корона бокса в хевивейте
Усик признался, кому после него перейдет корона бокса в хевивейте

Александр высоко оценил Мозеса Итауму

Кейшон ДЭВИС: «Хочу обратиться к команде Беринчика. Украинцы не такие...»
Бокс | 14 февраля 2025, 13:33 1
Кейшон ДЭВИС: «Хочу обратиться к команде Беринчика. Украинцы не такие...»
Кейшон ДЭВИС: «Хочу обратиться к команде Беринчика. Украинцы не такие...»

Американский претендент прокомментировал скандал с бананами

Нокаут в 4-м раунде. Беринчик уступил Кейшону и потерял пояс чемпиона WBO
Бокс | 15.02.2025, 06:36
Нокаут в 4-м раунде. Беринчик уступил Кейшону и потерял пояс чемпиона WBO
Нокаут в 4-м раунде. Беринчик уступил Кейшону и потерял пояс чемпиона WBO
Вячеслав ШАРПАР: «Переход в Металлист за два млн евро? Сумма была другая»
Футбол | 15.02.2025, 09:00
Вячеслав ШАРПАР: «Переход в Металлист за два млн евро? Сумма была другая»
Вячеслав ШАРПАР: «Переход в Металлист за два млн евро? Сумма была другая»
МАРЕСКА: «Челси в сложной ситуации. Легко пропускаем и тяжело забиваем»
Футбол | 15.02.2025, 02:19
МАРЕСКА: «Челси в сложной ситуации. Легко пропускаем и тяжело забиваем»
МАРЕСКА: «Челси в сложной ситуации. Легко пропускаем и тяжело забиваем»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Костюк не сумела выйти в полуфинал турнира в Дохе, уступив в матче-триллере
Костюк не сумела выйти в полуфинал турнира в Дохе, уступив в матче-триллере
13.02.2025, 22:35 52
Теннис
Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе
Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе
13.02.2025, 16:27 11
Теннис
Зубков и Сикан поспособствовали установлению нового рекорда Трабзонспора
Зубков и Сикан поспособствовали установлению нового рекорда Трабзонспора
13.02.2025, 15:21
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Он – полное дерьмо, я больше не хочу его видеть»
Дерек ЧИСОРА: «Он – полное дерьмо, я больше не хочу его видеть»
13.02.2025, 09:35 1
Бокс
Челси принял решение по Мудрику. Клуб потратит 80 миллионов евро
Челси принял решение по Мудрику. Клуб потратит 80 миллионов евро
13.02.2025, 20:28 4
Футбол
Клаудио РАНЬЕРИ: «После матча я запретил команде благодарить арбитра»
Клаудио РАНЬЕРИ: «После матча я запретил команде благодарить арбитра»
14.02.2025, 03:01
Футбол
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
14.02.2025, 08:10
Футбол
Рейтинг самых богатых спортсменов мира. Усик – 7-й. Сколько он заработал?
Рейтинг самых богатых спортсменов мира. Усик – 7-й. Сколько он заработал?
14.02.2025, 08:32 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем