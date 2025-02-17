БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Делаю все возможное, чтобы поскорее вернуться в игру»
Защитник «Полесья» на сборах команды отпраздновал день рождения
Защитник «Полесья» Даниил Бескоровайный, которому 7 февраля исполнилось 26 лет, во время собрания рассказал, какое футбольное желание загадал во время дня рождения:
«Можно сказать, если брать всеобщее желание, то я хочу, чтобы закончилась война, чтобы мы были удовлетворены теми переговорами, которые будут, и чтобы не прошло все зря.
Потому что у меня тоже много ребят, которые воевали, погибли на войне. Поэтому я думаю, что если закончится все в этом году и закончится для нас нормально – будет очень позитивно.
А для себя – думаю, болельщики уже ждут, когда я вернусь на поле. Я от себя делаю все возможное, чтобы как можно быстрее вернуться и помогать «Полесью».
Даниил Бескоровайный продолжает восстановление после травмы колена, полученной в июне 2024 года.
БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Делаю все возможное, чтобы поскорее вернуться в игру»
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