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Чемпионат Италии
Болонья
14.02.2025 21:45 – FT 3 : 2
Торино
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Италия
15 февраля 2025, 00:06 | Обновлено 15 февраля 2025, 00:25
19
0

Интрига до последних секунд. Болонья одолела Торино в итальянском триллере

«Борзые» обыграли соперника благодаря автоголу

15 февраля 2025, 00:06 | Обновлено 15 февраля 2025, 00:25
19
0
Интрига до последних секунд. Болонья одолела Торино в итальянском триллере
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 14 февраля, с поединка между клубами «Болонья» и «Торино» начался 25-й тур Серии А.

Футбольное противостояние прошло на «Стадио Ренато Даллара» в городе Болонья.

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Интрига в матче держалась до последних секунд, однако благодаря автоголу три пункта в копилку заработали хозяева – 3:2. Героем матча стал нападающий «Болоньи» Дан Ндойе, отличившийся дублем в матче. А вот неудачно матч сложился для защитника «быков» Кристиано Бираги, поскольку игрок срезал мяч в свои ворота и принес сопернику победу.

Благодаря триумфу «Болонья» закрепилась на седьмой позиции (41 балл). В свою очередь «Торино», имея в активе 28 очков, осталось на 11-й строчке.

Серия А. 25-й тур, 14 февраля

«Болонья» – «Торино» – 3:2

Голы: Ндойе, 20, 70 (пен.), Бираги, 90 (автогол) – Влашич, 37, Элмас, 65

Відеообзор матча:

Фотогалерея матча:

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чемпионат Италии по футболу Торино Болонья Серия A Дан Ндойе Никола Влашич Элиф Элмас Кристиано Бираги
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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