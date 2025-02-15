Интрига до последних секунд. Болонья одолела Торино в итальянском триллере

В пятницу, 14 февраля, с поединка между клубами «Болонья» и «Торино» начался 25-й тур Серии А.

Футбольное противостояние прошло на «Стадио Ренато Даллара» в городе Болонья.

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Интрига в матче держалась до последних секунд, однако благодаря автоголу три пункта в копилку заработали хозяева – 3:2. Героем матча стал нападающий «Болоньи» Дан Ндойе, отличившийся дублем в матче. А вот неудачно матч сложился для защитника «быков» Кристиано Бираги, поскольку игрок срезал мяч в свои ворота и принес сопернику победу.

Благодаря триумфу «Болонья» закрепилась на седьмой позиции (41 балл). В свою очередь «Торино», имея в активе 28 очков, осталось на 11-й строчке.

Серия А. 25-й тур, 14 февраля

«Болонья» – «Торино» – 3:2

Голы: Ндойе, 20, 70 (пен.), Бираги, 90 (автогол) – Влашич, 37, Элмас, 65

Відеообзор матча:

Фотогалерея матча: