Голов не забивали. Аугсбург и РБ Лейпциг расписали мировую

Вечером 14 февраля стартовал 22-й тур немецкой Бундеслиги-2024/25.

Один из лидеров чемпионата «РБ Лейпциг» побывал в гостях у команды «Аугсбург». Место проведения противостояния стала «ВИК Арена».

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Команды голевым футболом порадовать болельщиков не смогли. Несмотря на то, что оба коллектива стремились одержать победу, ни один из футболистов прошить ворота соперников не смог. В итоге клубы раскатали безголевую ничью – 0:0.

В турнирной таблице чемпионата Германии «быки» находятся на четвертой позиции, имея в активе 37 очков. А вот «Аугсбург» находится на 12 месте (28 баллов).

Бундеслига. 22-й тур, 14 февраля

«Аугсбург» – «РБ Лейпциг» – 2:2

Фотогалерея матча: