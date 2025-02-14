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Чемпионат Германии
Аугсбург
14.02.2025 21:30 – FT 0 : 0
РБ Лейпциг
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Германия
14 февраля 2025, 23:30 | Обновлено 14 февраля 2025, 23:37
29
0

Голов не забивали. Аугсбург и РБ Лейпциг расписали мировую

Стартовал 22-й тур Бундеслиги

14 февраля 2025, 23:30 | Обновлено 14 февраля 2025, 23:37
29
0
Голов не забивали. Аугсбург и РБ Лейпциг расписали мировую
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 февраля стартовал 22-й тур немецкой Бундеслиги-2024/25.

Один из лидеров чемпионата «РБ Лейпциг» побывал в гостях у команды «Аугсбург». Место проведения противостояния стала «ВИК Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды голевым футболом порадовать болельщиков не смогли. Несмотря на то, что оба коллектива стремились одержать победу, ни один из футболистов прошить ворота соперников не смог. В итоге клубы раскатали безголевую ничью – 0:0.

В турнирной таблице чемпионата Германии «быки» находятся на четвертой позиции, имея в активе 37 очков. А вот «Аугсбург» находится на 12 месте (28 баллов).

Бундеслига. 22-й тур, 14 февраля

«Аугсбург» – «РБ Лейпциг» – 2:2

Фотогалерея матча:

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чемпионат Германии по футболу РБ Лейпциг Аугсбург Бундеслига
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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